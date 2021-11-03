  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Нардепка від «Слуги народу» підтримала антивакцинаторів, які вийшли під парламент

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Народна депутатка Єлизавета Богуцька&nbsp;підігріває&nbsp;антивакцинаторські настрої в українському суспільстві - Нардепка від «Слуги народу» підтримала антивакцинаторів, які вийшли під парламент
    Народна депутатка Єлизавета Богуцька підігріває антивакцинаторські настрої в українському суспільстві
    фото: Liza Bogutskaya / Facebook

    «Слуга» Богуцька каже, що уряд провалив інформаційну кампанію з вакцинації

    Народна депутатка від «Слуги народу» Єлизавета Богуцька відзначилася черговою антивакцинальною заявою, підтримавши сьогоднішню акцію протесту противників щеплення від Covid-19 під Верховною Радою.

    «Антиваксами зараз вважають всіх, хто перехворів і має свій природний досить сильний імунітет; тих, хто має такий імунітет від природи; тих хто має протипоказання до вакцинації. Так само до антиваксів відносять тих, хто просто боїться колоти те, що не пройшло всіх стадій дослідження; тих, хто вважає, що ковіда не існує, та й тих, хто про «всесвітню змову», написала депутатка у Facebook.

    На думку Богуцької, сьогодні антивакцинатори не збиралися б під Радою, «якби не запровадили абсолютно ненормальних обмежень Кабміну, які абсолютно не мають відношення до пандемії».

    «Ще раз: всю! Абсолютно всю інформаційну кампанію з вакцинації провалено, тому вирішили створити умови, що не мають відношення до медицини. Що зараз відбувається? Суспільство стирає ідеологічні кордони. Я не чую образ один одного по лінії Захід-Схід, або Помаранчеві-Біло-голубі, або по мові і т.д. Усі діляться за кордоном вакцинованих та анти», – додала депутатка.

    Вона також обурилася, що образи і глузування збільшують темп, адже «ненависть – поганий помічник у одужанні суспільства».

    «Вакцинатори хочуть мук і смерті антиваксам, ті в свою чергу хочуть того ж щепленим. Жах. Може час це все закінчити?», – резюмувала Богуцька.

    Як відомо, антивакцинаторка Савченко також вийшла на мітинг у Києві (відео).

    Зазначимо, «слуга»-антивакцинатор готовий витрачати щомісяця кілька тисяч на ПЛР-тести.

    Раніше російськомовна блогерка та депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька також взялася підігрівати антивакцинаторські настрої в українському суспільстві.

    Нагадаємо, сьогодні вранці антивакцинатори зібралися біля Верховної Ради України. Люди стояли з плакатами, на яких написано «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи ні Covid-паспортам», «Скажи ні Covid-фашизму», «Ні вакцинації-чипізації» та ін.

    У мітингу антивакцинаторів у Києві взяли участь блогерка, керівник організації STOP Fake Pandemic Олена Фаіст і Олександр Надьожа, які називають українців та росіян «братами-слов’янами» і заявляють, що війна на Донбасі штучна.

    Фаіст також відкрито заявляє, що отримує фінансування з Росії на свої акції проти вакцинації.

    Як відомо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Читайте також: Паралізовані дороги та гучні заяви. Як антивакцинатори провели мітинг у Києві (фото)
    Теги: протест щеплення вакцинація партія Слуга народу коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нардепка від «Слуги народу» підтримала антивакцинаторів, які вийшли під парламент