Нардепка від «Слуги народу» підтримала антивакцинаторів, які вийшли під парламент

«Слуга» Богуцька каже, що уряд провалив інформаційну кампанію з вакцинації

Народна депутатка від «Слуги народу» Єлизавета Богуцька відзначилася черговою антивакцинальною заявою, підтримавши сьогоднішню акцію протесту противників щеплення від Covid-19 під Верховною Радою.

«Антиваксами зараз вважають всіх, хто перехворів і має свій природний досить сильний імунітет; тих, хто має такий імунітет від природи; тих хто має протипоказання до вакцинації. Так само до антиваксів відносять тих, хто просто боїться колоти те, що не пройшло всіх стадій дослідження; тих, хто вважає, що ковіда не існує, та й тих, хто про «всесвітню змову», – написала депутатка у Facebook.

На думку Богуцької, сьогодні антивакцинатори не збиралися б під Радою, «якби не запровадили абсолютно ненормальних обмежень Кабміну, які абсолютно не мають відношення до пандемії».

«Ще раз: всю! Абсолютно всю інформаційну кампанію з вакцинації провалено, тому вирішили створити умови, що не мають відношення до медицини. Що зараз відбувається? Суспільство стирає ідеологічні кордони. Я не чую образ один одного по лінії Захід-Схід, або Помаранчеві-Біло-голубі, або по мові і т.д. Усі діляться за кордоном вакцинованих та анти», – додала депутатка.

Вона також обурилася, що образи і глузування збільшують темп, адже «ненависть – поганий помічник у одужанні суспільства».

«Вакцинатори хочуть мук і смерті антиваксам, ті в свою чергу хочуть того ж щепленим. Жах. Може час це все закінчити?», – резюмувала Богуцька.

Як відомо, антивакцинаторка Савченко також вийшла на мітинг у Києві (відео).

Зазначимо, «слуга»-антивакцинатор готовий витрачати щомісяця кілька тисяч на ПЛР-тести.

Раніше російськомовна блогерка та депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька також взялася підігрівати антивакцинаторські настрої в українському суспільстві.

Нагадаємо, сьогодні вранці антивакцинатори зібралися біля Верховної Ради України. Люди стояли з плакатами, на яких написано «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи ні Covid-паспортам», «Скажи ні Covid-фашизму», «Ні вакцинації-чипізації» та ін.

У мітингу антивакцинаторів у Києві взяли участь блогерка, керівник організації STOP Fake Pandemic Олена Фаіст і Олександр Надьожа, які називають українців та росіян «братами-слов’янами» і заявляють, що війна на Донбасі штучна.

Фаіст також відкрито заявляє, що отримує фінансування з Росії на свої акції проти вакцинації.

Як відомо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.