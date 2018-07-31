Російську мову позбавили статусу регіональної у Миколаївській області



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На Миколаївщині російська мова мала статус регіональної з 2012 року

Миколаївський окружний адміністративний суд скасував рішення Миколаївської обласної ради про надання російській мові статусу регіональної.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської області.

«Миколаївський окружний адміністративний суд задовольнив позов першого заступника прокурора Миколаївської області про визнання протиправним та недійсним рішення Миколаївської обласної ради від 07.09.2012 №4 «Про реалізацію вимог Закону України «Про засади державної мовної політики» в Миколаївській області», - йдеться у повідомленні.

Згідно з рішенням облради від 2012 року, на території Миколаївської області російська мова мала статус регіональної.

Раніше повідомлялося, що Петро Порошенко анонсував підписання указу про розробку десятирічної програми зміцнення статусу української мови.