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    Суспільство

    Російську мову позбавили статусу регіональної у Миколаївській області

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    Російську мову позбавили статусу регіональної у Миколаївській області

    На Миколаївщині російська мова мала статус регіональної з 2012 року

    Миколаївський окружний адміністративний суд скасував рішення Миколаївської обласної ради про надання російській мові статусу регіональної.

    Про це повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської області.

    «Миколаївський окружний адміністративний суд задовольнив позов першого заступника прокурора Миколаївської області про визнання протиправним та недійсним рішення Миколаївської обласної ради від 07.09.2012 №4 «Про реалізацію вимог Закону України «Про засади державної мовної політики» в Миколаївській області», - йдеться у повідомленні.

    Згідно з рішенням облради від 2012 року, на території Миколаївської області російська мова мала статус регіональної.

    Раніше повідомлялося, що Петро Порошенко анонсував підписання указу про розробку десятирічної програми зміцнення статусу української мови.

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