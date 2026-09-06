Стала заступницею декана у 22 роки: журналісти дізналися, ким є Муза з плівок НАБУ

Про особу Музи журналісти дізналися під час засідання Вищого антикорупційного суду, коли фігурантам справи «Карфаген» обирали запобіжні заходи

Єлизавета Івахненко, яку слідство називає Музою у нових записах Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у межах операції «Карфаген», у 22 роки обіймала посаду заступниці декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Одеської юридичної академії. Наразі в керівництві цього факультету її вже немає. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Слідство.Інфо».

Про особу Музи журналісти дізналися під час засідання Вищого антикорупційного суду, коли фігурантам справи «Карфаген» обирали запобіжні заходи. Івахненко нещодавно виповнилося 24 роки.

Журналісти виявили низку згадок про Івахненко на сайті Одеської юридичної академії. Зокрема, у липні 2020 року, коли вона була студенткою третього курсу факультету цивільної та господарської юстиції, Івахненко розповідала про своє бажання поглиблено вивчати сімейне право.

За даними журналістів, вже у жовтні 2024 року Івахненко фігурувала як аспірантка кафедри міжнародного та європейського права цього ж навчального закладу. Тоді вона також взяла участь у спартакіаді серед професорсько-викладацького складу Одеської юридичної академії та перемогла у змаганнях із дартсу.

Протягом 2024/2025 навчального року її послужний список поповнився посадою заступниці декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій. У цій якості Івахненко, зокрема, провела профорієнтаційну зустріч для учнів Одеського ліцею №56.

Таким чином, посаду заступниці декана вона отримала у 22 роки, паралельно навчаючись в аспірантурі, пишуть ЗМІ.

Ще у травні 2025 року Івахненко офіційно представляла Одеську юридичну академію як заступниця декана – вона взяла участь у форумі «Синергія Півдня – Курс на цифрову трансформацію». Водночас нині її прізвище відсутнє серед керівництва факультету.

За інформацією YouControl, наприкінці липня 2025 року Івахненко зареєструвала фізичну особу-підприємця. Основним видом її діяльності стала сфера права.

У червні 2025 року вона стала власницею автомобіля Mercedes-Benz EQE 350 2023 року випуску. А вже в жовтні того ж року придбала нежитлове приміщення площею понад 150 квадратних метрів у Печерському районі Києва.

За даними НАБУ та САП, у січні 2026 року нерухомість з'явилася і у матері Івахненко. Йдеться про квартиру в Одесі площею 64,5 квадратного метра.

За версією слідства, Єлизавета Івахненко, яка фігурує на записах під псевдонімом Муза, була близькою особою Сергія Кропиви, відомого як Канцлер.

Кропиву правоохоронці вважають організатором злочинної організації, яка, за даними НАБУ і САП, займалася «фришуванням» шахрайських колцентрів, а також легалізацією майна, отриманого злочинним шляхом.

На оприлюднених НАБУ плівках Муза обговорює можливе приховування дорогого майна напередодні ймовірних слідчих дій. Зокрема, вона говорить: «У меня тут «Порше», «Лоро Пиана», часы, браслеты, сумки, шубы. Мне все надо удалять?».

Наразі ні Кропива, ні Івахненко публічно не коментували свою роль у справі та висунуті проти них підозри.

Нагадаємо, НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників підозрюють у «кришуванні» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Раніше, у серпні, правоохоронці провели масштабну спецоперацію проти шахрайських кол-центрів по всій Україні. Під час 411 обшуків було припинено роботу 94 кол-центрів та ліквідовано 1794 робочі місця їхніх операторів. Правоохоронці вилучили понад $2 млн, комп'ютерну техніку, телефони, SIM-картки, банківські картки, криптогаманці та елітні автомобілі.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що не має стосунку до можливого прикриття незаконних кол-центрів і не використовував для цього свої повноваження. На тлі розслідування він доручив перевірити низку підрозділів Офісу генпрокурора, а працівників, пов'язаних із розслідуванням справ щодо колцентрів, відправити на поліграф.