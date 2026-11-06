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ВАКС звільнив з-під варти останнього фігуранта справи «Мідас»

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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ВАКС звільнив з-під варти останнього фігуранта справи «Мідас»
Ігор Миронюк під час засідання Вищого антикорупційного суду у Києві, 12 листопада 2025 року
фото: скриншот / Вищий антикорупційний суд

Колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк провів у слідчому ізоляторі майже рік

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку, відомому як Рокет, який є підозрюваним у справі «Мідас». Після майже року перебування у слідчому ізоляторі його відпустили під цілодобовий домашній арешт, повідомляє «Главком».

За інформацією громадської організації Transparency International Ukraine, підставою для пом'якшення запобіжного заходу стало закінчення максимального строку тримання під вартою під час досудового розслідування.

Миронюк перебував у слідчому ізоляторі найдовше серед усіх підозрюваних у справі «Мідас». Тепер він зобов'язаний дотримуватися визначених судом процесуальних обмежень, зокрема носити електронний браслет.

Нагадаємо, 12 листопада 2025 року Вищий антикорупційний суд узяв Миронюка під варту з можливістю внесення застави в розмірі 126 млн грн.

Згодом суму застави неодноразово переглядали. У жовтні 2026 року її зменшили до 25 млн грн. Таким чином, за майже рік перебування під вартою визначена судом сума скоротилася приблизно на 100 млн грн.

Під час обрання запобіжного заходу прокурор наголошував на ризиках знищення доказів. За словами представника обвинувачення, під час обшуку Миронюк намагався знищити документи та позбутися мобільного телефону.

Ігор Миронюк є одним із підозрюваних у справі про ймовірну корупційну схему в енергетичній галузі.

За версією слідства, учасники схеми систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів державної компанії «Енергоатом». Розмір таких платежів, за даними правоохоронців, становив від 10% до 15% вартості контрактів.

Слідчі вважають, що незаконні виплати могли бути умовою для безперешкодного виконання договорів і проведення розрахунків із постачальниками.

Сам Миронюк під час судових засідань заперечував свою причетність до діяльності Міністерства енергетики та «Енергоатому».

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Вищий антикорупційний суд зменшив заставу Ігорю Миронюку зі 85 млн до 25 млн грн. За час перебування під вартою суму застави для підозрюваного переглядали кілька разів. Спочатку вона становила 126 млн грн, однак після чергового рішення суду скоротилася на 101 млн грн.

Також «Главком» аналізував, де перебували ключові фігуранти справи «Мідас» та як змінювалися їхні запобіжні заходи. Станом на серпень 2026 року Миронюк залишався під вартою, тоді як за частину інших підозрюваних уже внесли застави.

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Теги: радник Антикорупційний суд розслідування Енергоатом прокурор арешт

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