Мавпяча віспа в Росії: медики повідомили про нове зараження

У Домодєдово зафіксували вже восьмий випадок захворювання за два роки

У Московській області Росії лабораторно підтвердили черговий випадок віспи мавп. До Домодєдовської центральної лікарні госпіталізували 38-річного чоловіка з гарячкою, висипаннями на шкірі та збільшеними лімфатичними вузлами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

У пресслужбі медичного закладу повідомили, що стан пацієнта оцінюють як задовільний. Головний лікар Андрій Осипов запевнив, що загрози для інших пацієнтів та медичного персоналу немає.

Служби розпочали епідеміологічне розслідування. Фахівці намагаються встановити джерело зараження та визначити коло людей, які контактували з інфікованим.

За інформацією лікарні, це вже третій випадок віспи мавп, виявлений у медичному закладі протягом останнього місяця. Загалом у лікарні зафіксували вісім випадків захворювання за останні два роки.

Що відомо про попередні випадки в Росії

На початку жовтня у Домодєдовській лікарні завершили лікування 27-річного чоловіка з віспою мавп. Він стверджував, що не виїжджав за межі Росії та заразився всередині країни. Обставини інфікування не уточнювалися.

15 жовтня стало відомо про госпіталізацію п'ятьох людей, які контактували з імовірним носієм вірусу. Тоді медики перевіряли підозру на зараження, однак лабораторні дослідження не підтвердили у них захворювання.

Ситуація не обмежилася Московською областю. Як раніше повідомляв «Главком», у жовтні випадки мавпячої віспи також зафіксували у Санкт-Петербурзі. За повідомленнями російських медіа, до місцевих лікарень доправили чотирьох людей із підтвердженим діагнозом.

У квітні російський епідеміолог Геннадій Онищенко заявляв, що третій випадок захворювання в країні від початку року свідчить про місцеве поширення інфекції.

Як передається віспа мавп

Віспа мавп (mpox) – це вірусне інфекційне захворювання, яке може передаватися як від тварин до людей, так і між людьми. Основний ризик становить безпосередній фізичний контакт із зараженою людиною.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), інфікування можливе кількома шляхами:

через контакт із висипаннями, пошкодженою шкірою та біологічними рідинами хворого;

під час близького фізичного, зокрема сексуального, контакту;

через поцілунки та тривале перебування поруч із зараженою людиною;

через забруднені предмети – одяг, рушники, постільну білизну.

Вірус не поширюється через звичайний випадковий контакт, воду, продукти або перебування в громадському транспорті. Інкубаційний період зазвичай становить від 5 до 21 дня.

Серед характерних симптомів – підвищення температури, головний біль, біль у м'язах, слабкість, збільшення лімфатичних вузлів та висипання на шкірі. Хвороба зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів. Більшість пацієнтів одужують, хоча в окремих випадках можливий тяжкий перебіг.

Чи загрожує вірус Україні

Віспа мавп уже потрапляла на територію України. 3 вересня 2026 року референс-лабораторія Центру громадського здоров'я МОЗ підтвердила випадок захворювання у чоловіка на Вінниччині. Генетичне дослідження встановило, що йдеться про кладу Ib – різновид вірусу, який також циркулює в європейських країнах.

За інформацією Центру громадського здоров'я, захворювання було пов'язане з поїздкою до Європи. Пацієнт переносив інфекцію в легкій формі, перебував на самоізоляції та лікувався амбулаторно. Медики встановили коло контактних осіб і організували за ними спостереження протягом 21 дня. На момент оприлюднення повідомлення ознак подальшого поширення інфекції в Україні не було.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) у звіті від 14 жовтня повідомив, що протягом вересня у 17 країнах Європейського союзу та Європейської економічної зони зареєстрували 342 випадки інфікування вірусом клади I. Ще три випадки спричинив вірус клади II. Більшість зареєстрованих заражень припадала на чоловіків, які мали сексуальні контакти з чоловіками. Водночас інфікуватися може будь-яка людина за умови тісного контакту з хворим.

Поява нових випадків у Росії не свідчить про неминуче поширення вірусу в Україні. Однак завезення інфекції можливе через переміщення людей між країнами. Для запобігання подальшому передаванню важливі своєчасне виявлення хворих, лабораторне підтвердження діагнозу та встановлення контактних осіб.

Нагадаємо, у вересні «Главком» повідомляв про перший у 2026 році підтверджений випадок віспи мавп в Україні. Тоді фахівці наголошували, що українська система охорони здоров'я має можливості для діагностики інфекції та проведення епідеміологічних розслідувань.