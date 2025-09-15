Головна Країна Суспільство
Розлучення тривало сім місяців. Арестович – офіційно холостяк

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Розлучення тривало сім місяців. Арестович – офіційно холостяк
Із третьою дружиною Арестович прожив майже 10 років
фото: Олексій Арестович/Telegram

Ініціаторкою розриву стосунків виступила дружина колишнього радника Офісу президента

Столичний суд розірвав шлюб між ексрадником Офісу президента Олексієм Арестовичем та його дружиною Анастасією. Рішення ухвалено 9 вересня, повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

У середині лютого цього року з позовом до суду звернулася дружина Арестовича. Вона зазначила, що шлюб є формальним; подружжя має різні погляди на сімейне життя та ведення спільного господарства, а також проживає окремо. На думку Анастасії, примирення і збереження шлюбу неможливе.

Вже у суді своє слово сказав й Олексій Арестович. Зокрема, він надіслав відзив на позов, у якому не заперечував проти розірвання шлюбу.

Феміда погодилася з позицією подружжя Арестовичів і зафіксувала: сторони створили умови за яких їх шлюб фактично припинився. Тому «подальше сімейне життя подружжя і збереження сім’ї є неможливим, оскільки це суперечить інтересам сторін», зазначив суд і розірвав шлюб.

Таким чином, Олексій та Анастасія Арестовичі прожили спільно майже 10 років. У них народився син Олександр. Також у колишнього радника Банкової є іще двоє дітей від попередніх шлюбів.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Анастасія Арестович дала інтерв’ю блогерці Анній Олицькій. Жінки спілкувалися у Нью-Йорку, де на той час проживала сім’я ексрадника Офісу президента.

Наразі Анастасія працює куратором та організатором ретритів та живих зустрічей у проєкті SpaceLove.

За даними ЗМІ, Олексій Арестович покинув Україну на початку вересня 2023 року. Підставою для його виїзду нібито став лист Головного управління розвідки Міноборони. Згодом розвідвідомство заперечило цю інформацію.

1 травня 2025 року президент ввів рішення РНБО, згідно з яким Олексій Арестович потрапив під санкції в Україні. До нього застосовано 21 вид санкцій терміном до травня 2035 року.

Як повідомляв «Главком», щонайменше 38 671 шлюб розірвали українці у судах за шість місяців 2025 року. Дніпропетровська область стала абсолютним лідером за кількістю розірваних шлюбів в Україні цьогоріч. За пів року на Дніпропетровщині розлучилось 5 188 пар – це від 13% усіх судових рішень. Столиця утримує другу позицію: у Києві зафіксовано 3 544 рішення про розлучення (9%). Третє місце посідає Одеська область із показником у 3 121 справу (8%).

