Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський запровадив санкції проти Арестовича

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський запровадив санкції проти Арестовича
Олексій Арестович покинув Україну на початку вересня 2023 року
скріншот з відео

Арестович неодноразово критикував президента України та негативно висловлювався щодо ведення війни

Президент України Володимир Зеленський  увів у дію рішення Ради національної безпеки про запровадження санкцій проти деяких українців та росіян. Зокрема, серед них – колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович та блогер, який у серпні 2023 року втік із України і якому СБУ оголосила підозру, Мирослав Олешко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №267/2025.

Санкції запроваджено проти девʼятьох осіб. До санкційного списку ввійшли політологи, блогери, пропагандисти, експосадовці тощо. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради.

Перелік осіб, проти яких запроваджено санкції:

  1. Арестович Олексій;
  2. Бернвальд Станіслав;
  3. Бондаренко Костянтин;
  4. Василець Дмитро;
  5. Кашеварова Анастасія;
  6. Олешко Мирослав;
  7. Оніщенко Павло;
  8. Семченко Олександр;
  9. Скубченко Олександр.

Нагадаємо, Олексій Арестович із грудня 2020 року до січня 2022 року обіймав посаду позаштатного радника голови Офісу президента, із якої пішов у результаті гучного скандалу. Зокрема, 14 січня того року він повідомив, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Юрій Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку.

До слова, колишній радник очільника Офісу президента – справжня знахідка для російських пропагандистів, які його інтерв’ю розбивають на цитати для промивання мізків громадянам РФ. В одному зі своїх останніх ефірів ексрадник Банкової передрік невдачу України у війні проти РФ. 

Раніше Арестович зробив чергову проросійську заяву: хоче миритися з Путіним і позиватися до Заходу. Нагадаємо, що скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович після відходу з ОП з кожним місяцем ставав активніше критикувати чинну владу. Тепер разом із критикою української влади Арестович дедалі частіше робить проросійські заяви.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 18 квітня підписав укази №246/2025 та №247/2025 про введення в дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти відомих росіян.

Санкції запроваджено проти 39 фізичних осіб та 60 юридичних осіб. Деякі з них розташовані у Росії та Китаї. Також під нові санкції РНБО потрапили 20 російських співаків, спортсменів та акторів.

Як відомо, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 18 російських пропагандистських медіа та організацій, а також 71 людини. Серед них проєкт Віктора Медведчука «Другая Украина».

Це громадська нерелігійна організація в Росії, яку заснував Віктор Медведчук і до неї долучаються політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ та обвинувачені у державній зраді й сепаратизмі політтехнологи.

В Україні блокуватиметься, окрім сайтів руху Медведчука «Другая Украина», також його Telegram-канал, YouTube-канал.

До слова, Зеленський заявив, що українська сторона готується до розмови зі США щодо нових санкцій проти Росії.

Читайте також:

Теги: РНБО санкції Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами президента, припинення ударів не реалізоване тільки через позицію Росії
Україна передала США дані про порушення Росією енергетичного перемирʼя
1 квiтня, 21:59
Глава держави: «До справедливого миру ми все одно дійдемо, у нас є багато різних напрацювань»
Найближчим часом є шанси змусити Росію припинити вогонь – Зеленський
3 квiтня, 16:27
Президент звільнив голів Сумської та Луганської облдержадміністрацій
Президент звільнив голів Сумської та Луганської облдержадміністрацій
17 квiтня, 22:57
Українська та американська команди провели зустріч у Парижі
Окуповані території та послаблення санкцій. Bloomberg назвав пропозиції США для мирної угоди
18 квiтня, 17:08
Під час зустрічі президент і представники духовенства обговорили подальший розвиток військового капеланства
Президент зустрівся із членами Всеукраїнської ради церков: що обговорювали
22 квiтня, 20:12
«Робота (над угодою – «Главком») іде вдень і вночі, це довгі переговори», – сказав президент
«Довгі переговори вдень і вночі». Зеленський прокоментував роботу над угодою про копалини
22 квiтня, 20:53
Історія із третім стільцем під час зустрічі Трампа і Зеленського не давала спокою пресі
Розмова Зеленського та Трампа у Ватикані: для кого призначався третій стілець
28 квiтня, 08:55
Посол Росії в ООН Небензя заговорив про прямі перемовини з Києвом
Посол Росії в ООН Небензя заговорив про прямі перемовини з Києвом
Вчора, 03:10
Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і побажав якнайшвидшого одужання всім пораненим
Трагедія у Ванкувері: Зеленський висловив Канаді співчуття
27 квiтня, 21:22

Політика

Зеленський запровадив санкції проти Арестовича
Зеленський запровадив санкції проти Арестовича
Уряд опублікував повний текст підписаної з США мінеральної угоди
Уряд опублікував повний текст підписаної з США мінеральної угоди
«На наші пропозиції тиші – Росія відповідає новими обстрілами» – Зеленський
«На наші пропозиції тиші – Росія відповідає новими обстрілами» – Зеленський
Чому закон «про заборону РПЦ в Україні» не працює. Глава Держслужби зі свободи совісті назвав причину
Чому закон «про заборону РПЦ в Україні» не працює. Глава Держслужби зі свободи совісті назвав причину
Мінеральна угода підписана. Трамп розказав, як переконав Зеленського
Мінеральна угода підписана. Трамп розказав, як переконав Зеленського
Кабмін пояснив, чому у деклараціях Шмигаля відсутній автомобіль преміум-класу
Кабмін пояснив, чому у деклараціях Шмигаля відсутній автомобіль преміум-класу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
211K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 травня: ситуація на фронті
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 травня 2025
32K
Кума президента вийшла на сцену Театру Франка. Чому вистава викликала палкі дискусії?
28K
Мобілізація та проходження ВЛК: що змінюється з 1 травня
22K
Депутатка Держдуми РФ влаштувала істерику через вимогу України відсторонити російську гімнастку
19K
Римо-католицький єпископ назвав вчинок Папи Франциска, який точно показав, що він на боці України

Новини

У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Сьогодні, 03:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:45
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua