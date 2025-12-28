З 1 січня зарплати освітян зростуть на 30%

Уряд затвердив масштабне підвищення зарплат освітянам

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає суттєве зростання оплати праці для педагогічних та науково-педагогічних працівників. Вже з 1 січня 2026 року посадові оклади вчителів, викладачів та вихователів збільшаться на 30%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міносвіти.

Рішення охоплює працівників закладів державної та комунальної форм власності. У Державному бюджеті на 2026 рік на ці потреби вже закладено рекордні 64,6 млрд грн.

Підвищення торкнеться педагогів у:

закладах загальної середньої освіти (школи);

дитячих садках та закладах позашкільної освіти;

професійно-технічних училищах та коледжах;

закладах вищої освіти (університети та інститути).

Місцеві громади отримають фінансову підтримку через збільшення освітньої субвенції, що дозволить забезпечити ріст виплат навіть у тих закладах, які фінансуються з місцевих бюджетів.

Окрім підвищення окладів, уряд зберіг систему щомісячних доплат за роботу в складних умовах. На період із січня по серпень 2026 року на це виділено понад 10,3 млрд грн. Доплати отримають понад 409 тис. педагогів:

2000 грн (2600 грн до оподаткування) – базова доплата для всіх вчителів;

4000 грн (5200 грн до оподаткування) – для тих, хто працює очно на прифронтових територіях.

Для працівників, які мають навантаження понад одну ставку, сума доплати збільшуватиметься пропорційно.

Уряд розробив дорожню карту поступового посилення фінансового стану освітян. Після січневого підвищення на вчителів чекає наступний крок:

З 1 січня 2026 року – ріст окладів на 30%.

З 1 вересня 2026 року – додаткове підвищення ще на 20%.

Це стане найбільшим комплексним підвищенням оплати праці педагогів за останні роки та посилить престиж професії в умовах воєнного часу.

Нагадаємо, в Україні планують збільшити зарплати працівників житлово-комунального господарства на 40% з 1 січня 2026 року. Про це повідомила пресслужба Мінрозвитку з посиланням на зміни до галузевої угоди, які передбачають посилення соцзахисту працівників житлово-комунального господарства та підвищення оплати праці.