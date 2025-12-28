Відомий соціолог назвав емоцію, якою живе українське суспільство

На запитання, чи звикли українці до війни, соціолог відповів ствердно

Динаміка настроїв за останні роки демонструє поступовий рух униз

Українське суспільство нині живе в стані депресії. Таку оцінку емоційного фону в країні дав керівник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович. Як інформує «Главком», про це він сказав у інтерв’ю BBC.

За словами соціолога, динаміка настроїв за останні роки демонструє поступовий рух униз: у 2022 році це була гордість, у 2023-му – невпевненість, у 2024-му – надія, а зараз – депресія.

«Пояснення доволі просте. Сподівання на власний рух до перемоги залишаються, українці бачать удари по території Росії і пишаються цим, але водночас розуміють, що самі по собі вони не приведуть до перемоги», – зазначив ОлексійАнтипович.

Він також звернув увагу на зниження очікувань щодо міжнародних партнерів. Хоча надія на підтримку зберігається, розчарування, за його словами, є доволі значним, а віра в міжнародне врегулювання «лише жевріє». Окремо соціолог підкреслив, що українці не вірять і в щире бажання Росії встановити мир.

При цьому Антипович наголосив: депресивний настрій не означає готовності здаватися чи зміну ставлення до країни-агресора. «Це не означає, що ми не готові терпіти труднощі або що якось покращуємо своє ставлення до Росії», – пояснив він.

«Так, ми звикли до війни», – підсумував Олексій Антипович.

Нагадаємо, українці сьогодні – це люди, які адаптувалися. Саме цим словом нинішній стан нашого суспільства охарактеризував Євген Головаха, директор Інституту соціології Національної академії наук України

Нагадаємо, згідно з останнім опитуванням Центру Разумкова, 18,2% українців погодилися б на припинення війни з Росією в обмін на закріплення в Конституції нейтрального та безʼядерного статусу України.

Також терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, готові 62% українців. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.