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В «Армія+» з’явилися шість нових рапортів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В «Армія+» з’явилися шість нових рапортів
Рапорти у застосунку подаються за кілька хвилин
фото: Міноборони

Рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок

У застосунку «Армія+» з’явилися шість нових рапортів. Вони стосуються звільнення з військової служби за сімейними обставинами чи станом здоров’я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Серед нових рапортів:

  • Звільнення через утримання трьох дітей до 18 років;
  • Звільнення через загибель або зникнення близького родича при захисті Батьківщини;
  • Звільнення через догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю;
  • Звільнення через догляд та утримання дитини з інвалідністю;
  • Звільнення через догляд за родичем або родичкою з інвалідністю;
  • Звільнення за станом здоров’я.

Рапорти подаються за кілька хвилин. Вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту. Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок.

«Продовжуємо будувати екосистему для військових, де вони можуть швидко і зручно реалізувати свої права. Наприклад, рапорт на звільнення за станом здоров'я – один із найпопулярніших в армії. У паперовому варіанті, щоб його подати, треба витратити час: написати рапорт від руки, зібрати усі документи, зробити копії. Ми ж цифровізували цей процес і зробили його лінійним та максимально зрозумілим для користувача», – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Рапорти доступні у новій версії, яку можна завантажити з App Store чи Play Market.

Нагадаємо, що у застосунку «Армія+» запроваджено нову програму для військових під назвою «Плюси». Програма надаватиме захисникам низку преференцій у повсякденному житті. Зокрема, 500 тис. користувачів «Армії+» вже мають доступ до спеціальних пропозицій на товари та послуги: як от спеціальний резерв квитків для військових від «Укрзалізниці» та знижки на пальне та 30% на меню АЗК від «Укрнафти».

Зокрема повідомлялося, що оновлення застосунку «Армія+» спростило подачу рапортів для військовослужбовців.

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Теги: Міноборони військові

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