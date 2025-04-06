Аналітики DeepState повідомили про тривожну ситуацію на Лиманському напрямку 

DeepState про ситуація в Лимані

На Лиманському напрямку загострується ситуація. Російські війська тиснуть на позиції ЗСУ

Ворог продовжує просуватися в районі Лиману. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DeepState.

Аналітики попереджають, що ситуація по відтинку Нове-Катеринівка-Невське продовжує загострюватися, а ворог здійснюєпросування, маючи перевагу на ділянці.

Зокрема, проводяться штурмові дії в напрямку Новомихайлівки, а в районі Невського ворог мав успіх. Також РФ мала успіхи в районі Нового, та постійно тисне на Катеринівку.

«На жаль, ситуація складається на даному відтинку для Сил Оборони не найкращим чином. Неефективне використання ресурсів бригади, яка тримає зону відповідальності, погана ситуаційна обізнаність та перевага кацапів у дронах і можливостях ураження дається в знаки.

У DeepState кажуть, що армія РФ отримує успіх в наступальних операціях завдяки піхотинцям, які постійно тиснуть на позиції українських віійськових.

«Ситуація погіршується і її необхідно рятувати. Лінія бойового зіткнення на даному відтинку зазнає певних змін», – додали аналітики.

Раніше стало відомо, що російські окупаційні війська на полі бою мають намір зосередитися на спробі окупації всієї Донецької області. Найгарячішим може стати Лиманський напрямок. Росіяни готують поповнення і накопичують резерви.

До слова, росіяни мають на меті охопити з флангу Лиманську агломерацію. Лиман, каже військовий, який має великі промислові будівлі з підвалами та бомбосховищами, є важливим для окупантів.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) вказали, що російська армія має значну перевагу в живій силі поблизу Лимана в Донецькій області, що у десять разів перевищує чисельність українських військ.