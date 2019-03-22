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    Суспільство

    Ryanair збирається оголосити про польоти ще з одного міста України

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    Ryanair збирається оголосити про польоти ще з одного міста України

    Харків стане третім українським містом в маршрутній мережі Ryanair

    Представники ірландської авіакомпанії-лоукостера Ryanair у вівторок, 26 березня, проведуть прес-конференцію в Харкові, де збираються оголосити про запуск рейсів з місцевого аеропорту. Про це повідомляється  на ЦТС.

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    На заході з боку авіакомпанії виступить керівник з продажів та маркетингу в Центральній і Східній Європі, а також на Балканах Ольга Павлонка і генеральний директор управляючої аеропортом «Харків» компанії «Нью Системс АМ» Володимир Васильченко.

    Якщо Ryanair оголосить про відкриття рейсів з аеропроту «Харків», то це українське місто стане третім в маршрутній мережі Ryanair. На сьогоднішній день ірландський лоукостер здійснює рейси з київського аеропорту «Бориспіль» та зі Львова.

    Наголошується, що найбільшим бюджетним авіаперевізником у Харкові в даний час є Wizz Air. Авіакомпанія виконує з міста польоти до Відня, Дортмунда, Гданська, Катовіце, Кракова і Вроцлава.

    Раніше повідомлялося, що 15 березня, аеропорт «Ужгород» відновив обслуговування регулярних рейсів, що не виконувалися з літа 2016 року. Перший рейс авіакомпанії «Мотор Січ» в аеропорту зустрічав міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

    Крім того, 16 березня італійська авіакомпанія Ernest Airlines запустила новий рейс Київ-Генуя. До кінця березня він буде виконуватися раз на тиждень, а з квітня - двічі на тиждень.

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