Італія оштрафувала Ryanair і Wizzair на мільйони євро за їхні правила щодо багажу



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Регулятор вимагає, щоб компанії виконали його рішення протягом 60 днів

Італійський регулятор заявив, що запроваджені з 1 листопаді 2018 року правила стосовно багажу є неправильною торговельною практикою

Італійський антимонопольний комітет вирішив, що авіаперевізники Ryanair і Wizzair повинні сплатити штраф у розмірі 3 і 1 млн євро відповідно за запровадження нових правил перевезення ручного багажу. Про це повідомляє Euronews.

«Ручна поклажа є важливим елементом обслуговування повітряного транспорту і її транспортування повинно бути дозволене без додаткових витрат», - йдеться у заяві італійського антимонопольного комітету.

Італійський регулятор визнав, що запроваджені з 1 листопаді 2018 року правила стосовно багажу є неправильною торговельною практикою, що вводить клієнтів в оману у питанні ціни квитка.

«Запит на додаткову оплату невід'ємних елементів повітряного транспорту, таких як ручний багаж, дає помилкове уявлення про реальну ціну на квитки і вводить в оману споживача», - заявляв раніше антимонопольний комітет.

Нова політика компаній передбачає, що пасажири, які не купили пріоритетну посадку, зможуть взяти на борт тільки невеликий предмет з габаритами до 40х30х20см.

«Звідси і обман для споживачів, оскільки ціна, що підлягає оплаті в кінці процесу бронювання, майже завжди буде вищою, ніж тариф, представлений на початку процесу», - кажуть в італійському антимонопольному комітеті.

Регулятор вимагає, щоб компанії виконали його рішення протягом 60 днів.