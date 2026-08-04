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СБУ заявила про активізацію «медових пасток» для вбивства українських військових

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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СБУ заявила про активізацію «медових пасток» для вбивства українських військових
Російські спецслужби використовують «медові пастки» для замахів на українських військових
Фото: СБУ

Від початку 2026 року спецслужба запобігла понад 50 спробам замахів через онлайн-знайомства та фейкові побачення

Військова контррозвідка Служби безпеки України фіксує активізацію російських спецслужб, які намагаються вбивати українських військових за допомогою так званих «медових пасток». Від початку 2026 року СБУ запобігла понад 50 таким випадкам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

За даними спецслужби, російські агенти використовують сайти знайомств і тематичні чати в месенджерах, де створюють фейкові жіночі акаунти та входять у довіру до українських військових.

«Щоб заманити військових у медову пастку, рашисти здебільшого використовують сайти знайомств і тематичні чати у месенджерах. На цих платформах працює ворожа агентура, яка із фейкових акаунтів пропонує воїнам близькі стосунки. Далі російські спецслужби призначають чоловікам зустріч із запрошенням на заздалегідь підготовлені локації для їх подальшого убивства», – повідомили у СБУ.

У спецслужбі пояснили, що після встановлення контакту військового виманюють на заздалегідь підготовлену локацію, де на нього чекає замах.

За інформацією СБУ, для ліквідації українських захисників російські спецслужби використовують кілька методів.

«Найчастіше для ліквідації українських захисників рашисти використовують саморобні бомби, які закладають на місці спланованого теракту. Також ворог використовує смертельні отрути, синтезовані із наркотичних, психотропних та інших хімічних речовин», – зазначили у спецслужбі.

У СБУ навели кілька прикладів таких спроб. У березні 2025 року на Харківщині затримали агентку ФСБ, яка під виглядом волонтерської допомоги передала військовослужбовцю продукти та ліки з отрутою.

Ще в одному випадку російська агентка надіслала українському військовому пляшку з напоєм, до якого додала смертельну дозу метадону, а потім запропонувала випити його під час онлайн-побачення.

«Співробітники СБУ спрацювали на випередження та своєчасно перехопили посилку з напоєм. Хімічна експертиза підтвердила наявність отруйних речовин у пляшці, що могли призвести до летальних наслідків», – повідомили у спецслужбі.

Крім того, у січні 2026 року військова контррозвідка СБУ затримала в Запоріжжі агента ФСБ, який, за даними слідства, заманив військовослужбовця до промислової зони під виглядом побачення із дівчиною, з якою той познайомився на сайті знайомств. Замість жінки на місце зустрічі прибув кілер, який напав на військового з ножем і завдав йому шість ударів. Нападника затримали, а також встановили жінку, яка листувалася з потерпілим із фейкового акаунта та виманила його на місце замаху.

За цими та іншими фактами триває досудове розслідування за статтями Кримінального кодексу України про державну зраду, умисне вбивство та терористичний акт. Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У СБУ пояснили, що «медова пастка» – це метод російських спецслужб, який передбачає використання фейкових акаунтів у соцмережах, месенджерах і на сайтах знайомств для встановлення довірливих або романтичних стосунків із військовими. Після цього жертву виманюють на зустріч або надсилають їй «подарунки», які можуть містити вибухівку чи отруйні речовини.

Служба безпеки закликала військовослужбовців та цивільних бути пильними й повідомляти про підозрілі контакти, спроби вербування або інформацію про діяльність російських спецслужб через чатбот «Спали ФСБешника» (@spaly_fsb_bot) або за телефоном 1516.

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