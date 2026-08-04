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Україна готова захистити всі АЗС від російських ударів. Названо ціну питання

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна готова захистити всі АЗС від російських ударів. Названо ціну питання
РФ знищила понад 160 АЗС в Україні
фото: ДСНС

Найближчим часом розпочнеться тестування проєкту у прифронтових територіях

Очільник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин вважає, що в Україні можна захистити всі АЗС від повітряних ударів Росії.

«Це займе приблизно пів року, і вартість таких споруд буде у декілька разів більшою, ніж вартість самої заправки. І нема гарантії, що вони вціліють після попадання БпЛА», – пояснив посадовець в інтерв’ю «Главкому».

Разом з тим Агентство відновлення пропонує рішення, яке можна реалізувати завдяки українським заводам.

«Ціна питання, я думаю, до одного мільйона гривень на одну АЗС. Заправку буде захищено і вона зможе працювати без операторів», – уточнив Сухомлин.

За його словами, найближчим часом почнеться тестування цього проєкту у прифронтових територіях.

Як відомо, цього року росіяни методично приступили до знищення АЗС на прифронтових територіях і навіть глибше в тилу. За даними аналітиків-осінтерів, окупанти «винесли» понад 160 автозаправних станцій.

Нагадаємо, останні тижні світовий ринок нафти знову перебуває під тиском геополітичної напруги. Загострення між США та Іраном, атаки на судноплавство у Червоному морі та ризики для Ормузької протоки вже позначилися на вартості нафти й нафтопродуктів.

Також експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар вважає, що попри нинішнє подорожчання пального, говорити про бензин по 100 грн за літр поки що передчасно. Подальша ситуація залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході та цін на європейському ринку нафтопродуктів. 

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Теги: АЗС окупанти війна дрон заправка

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