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Росія знайшла новий спосіб тиску на українців – Шмигаль

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія знайшла новий спосіб тиску на українців – Шмигаль
Шмигаль попередив про нову тактику Росії
фото: Офіс Президента

Міністр енергетики заявив, що цієї зими Росія може зосередити удари на системах водопостачання, щоб виснажити українців

Росія готується змінити тактику масованих атак по українській критичній інфраструктурі напередодні зими. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, тепер однією з головних цілей можуть стати системи водопостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв'ю Politico.

«Путін хоче добити нашу енергосистему та зруйнувати економіку й виробництво зброї. Він також сподівається, що взимку наше суспільство зламається від виснаження та тиснутиме на керівництво, щоб воно підписало капітуляцію», – сказав Шмигаль.

За його словами, українська кампанія далекобійних ударів по російських нафтопереробних заводах уже суттєво вплинула на можливості РФ. Міністр зазначив, що близько 40% основних російських нафтопереробних потужностей уже виведено з ладу, що спричинило відчутніший дефіцит пального.

«Це як дванадцятий раунд бою, і кожен боксер сподівається, що першим впаде суперник», – пояснив він.

Шмигаль висловив сподівання, що українські удари та санкційний тиск союзників змусять Росію припинити війну вже цієї осені. Якщо цього не станеться, Україну очікує ще одна зима масованих атак.

«Зараз мета Росії – знищити наше водопостачання. Минулої зими вони били по електро- та теплопостачанню, але навіть під час відключень електроенергії можна було вижити, якщо були газ і вода. Без води та каналізації вижити більше трьох днів надзвичайно складно», – наголосив міністр.

Він також нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення російські війська знищили або пошкодили понад 80% українських електростанцій.

Попри це, за словами Шмигаля, Україна підготувалася до нового опалювального сезону. «Ми до неї готові», – підсумував він.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Денис Шмигаль попередив, що Україна готується до ще однієї складної зими. За його словами, Росія може змінити тактику атак і зосередити удари не лише по енергетичній інфраструктурі, а й по системах водопостачання. Водночас міністр запевнив, що держава вже проводить підготовку до опалювального сезону та вживає заходів для забезпечення стійкої роботи енергосистеми.

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Теги: енергетика вода Денис Шмигаль

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