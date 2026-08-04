В Україні спека до 38° і пожежна небезпека: погода на 4 серпня 2026

4–6 серпня в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки на тлі спеки до 38°

Вдень у столиці синоптики попереджають про сильну спеку до 35°

У вівторок, 4 серпня, Україну накриє хвиля сильної спеки до 38° – на більшій частині країни один із найспекотніших днів літа. Водночас по більшості областей оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вся Україна перебуватиме під владою сухої жаркої погоди без жодних опадів. Температура вночі 18–23° – навіть нічна прохолода майже не відчувається. Вдень на сході та північному сході країни 30–34°, тоді як на решті території розжариться до 35–38°. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с – надто слабкий, щоб принести бодай якесь полегшення від пекучого серпневого сонця.

Пожежна небезпека

4–6 серпня в Україні – крім Харківської та Запорізької областей 4 серпня – оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. На Київщині він також діятиме 4–6 серпня: погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності будь-яких джерел займання – відкритого вогню.

У вівторок, 4 серпня, у Києві суха жарка погода без опадів – столиця опиниться в епіцентрі спеки. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура по Київській області вночі 18–23°, вдень сильна спека 35–37°; у Києві вночі 20–22°, вдень – пекучі 35°.

Нагадаємо, синоптики вже розповіли, яким буде серпень в Україні: місяць обіцяє бути спекотним і мінливим. Детальніше про погоду найближчими днями – у прогнозі на 3–9 серпня 2026 року.

На тлі аномальної температури медики нагадують, як пережити екстремальну спеку без шкоди для здоров'я.