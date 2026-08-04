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Мінінфраструктури оновить будівельні норми для житла: що зміниться

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Мінінфраструктури оновить будівельні норми для житла: що зміниться
Оновлення повинні відповідати сучасним викликам і потребам людей
фото ілюстративне

Серед новацій – посилений захист квартир від шуму та вібрації

В Україні оновлять державні будівельні норми для житлових будинків – нові вимоги врахують сучасні підходи до проєктування житла, підвищать рівень безпеки, доступності та комфорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Міністерство вже затвердило технічне завдання та розпочало підготовку проєкту Зміни № 2 до ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення». Оновлення торкнеться загальних вимог до житлових будинків, архітектурно-планувальних рішень, інженерного обладнання, пожежної безпеки та доступності.

Більше доступності для маломобільних людей

Норми доповнять вимогами щодо безбар'єрності житлових будинків – від входу до будівлі до пересування всередині та безпечної евакуації. Уточнять, зокрема, вимоги до доступності прибудинкової території для людей з інвалідністю, інклюзивних маршрутів, пандусів і поручнів.

Нові правила для планування та цифрової інфраструктури

Уточнять перелік громадських приміщень, які можна розміщувати у житлових будинках і біля входів до них, а також вимоги до розміщення автостоянок і велопарковок на прибудинковій території. Окремо норми доповнять положеннями про розміщення електронних комунікаційних мереж – це дозволить закладати цифрову інфраструктуру ще на етапі проєктування будинку.

Безпечніша евакуація під час пожежі

Уточнять вимоги до шляхів евакуації, зокрема для людей на кріслах колісних. Також визначать, у яких випадках для будинків умовною висотою до 26,5 метра (орієнтовно 9 поверхів) достатньо однієї сходової клітки, а коли – залежно від кількості чи площі квартир – потрібні дві.

Оновлені вимоги до ліфтів

Норми уточнять вимоги до розташування та характеристик ліфтів – зокрема розмірів ліфтових холів і кабін, а також можливості сполучення житлових поверхів із підземними укриттями цивільного захисту. Окремо пропишуть вимоги до пожежних ліфтів вантажопідйомністю від 1000 кг та ліфтів для людей на кріслах колісних.

Захист від шуму

До ДБН додадуть нові вимоги щодо захисту житлових приміщень від шуму та вібрації – уточнять умови розміщення вбудованих громадських приміщень, діяльність яких може створювати додатковий шум для мешканців.

Заступниця міністра Наталія Козловська пояснила, що оновлення норм – це не лише про безпеку й комфort житла, а й про створення умов для розвитку сучасної інженерної та цифрової інфраструктури, а також гармонізацію українських будівельних норм із європейськими стандартами. Наразі триває підготовка першої редакції проєкту змін – її планують оприлюднити для громадського обговорення протягом наступних кількох місяців.

Нагадаємо, оновлення будівельних норм у Мінінфраструктури проводять системно – раніше уряд затвердив нові правила будівництва дитячих садків, які більше не мусять проєктувати за єдиним типовим зразком.

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Теги: будівництво будинок евакуація правила

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