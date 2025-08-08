Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Сьогодні українці зможуть побачити Осетровий Місяць

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
Сьогодні українці зможуть побачити Осетровий Місяць
В ніч з 8 на 9 серпня такий місяць можна побачити найкраще
фото: Korrespondent.net

Цьогоріч Осетровий Місяць можна буде побачити у всій красі, особливо в перші години після його сходу

У ніч із 8 на 9 серпня українці зможуть спостерігати серпневу повню – так званий Осетровий Місяць. Найкращий час для спостереження – одразу після заходу Сонця, коли Місяць з'явиться над горизонтом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне агентство меліорації та рибного господарства України

Осетровий Місяць — це традиційна назва серпневої повні. Вона походить від індіанських племен, які колись жили поблизу Великих озер та інших водойм Північної Америки. У цей період року в озерах було багато осетрів, тому рибалкам було легко їх ловити. 

Серпнева повня була сигналом початку рибальського сезону, коли можна було заготовити рибу на зиму. Для корінних народів це був період достатку, збору врожаю та підбиття підсумків літа. Повня ставала нагодою для спільних святкувань і подяки природі.

Цьогоріч Осетровий Місяць можна буде побачити у всій красі, особливо в перші години після його сходу. Через ефект розсіювання світла в земній атмосфері саме в цей час місяць може мати золотистий або помаранчевий відтінок.

Увечері 10 липня українці змогли спостерігати за досить рідкісним повним місяцем. Над Україною можна було розгледіти «Оленячий Супермісяць». 

«Главком» підготував прогноз магнітних бур на 7-9 серпня. В ці дні деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес.

Читайте також:

Теги: Місяць астроном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Над Україною зійшов «Оленячий Супермісяць»: видовищні кадри
Над Україною зійшов «Оленячий Супермісяць»: видовищні кадри
10 липня, 22:48
Рекордне сонячне затемнення відбудеться у 2027 році
Коли чекати найдовше сонячне затемнення століття: озвучено дату
30 липня, 09:28
Серпень – пора спекотна, але це не означає, що риболовля втрачає сенс
Календар рибалки на серпень 2025 року: коли і на що клює найкраще
31 липня, 22:30

Суспільство

Сьогодні українці зможуть побачити Осетровий Місяць
Сьогодні українці зможуть побачити Осетровий Місяць
«Укрзалізниця» оголосила війну перекупам: у вересні зміняться правила купівлі квитків
«Укрзалізниця» оголосила війну перекупам: у вересні зміняться правила купівлі квитків
Квитки на потяги подорожчають? Очільник «Укрзалізниці» запропонував нову схему ціноутворення
Квитки на потяги подорожчають? Очільник «Укрзалізниці» запропонував нову схему ціноутворення
Українці, які застрягли на грузинсько-російському кордоні, припинили голодування
Українці, які застрягли на грузинсько-російському кордоні, припинили голодування
Співробітник «Укрзалізниці» нелегально вивозив чоловіків за кордон
Співробітник «Укрзалізниці» нелегально вивозив чоловіків за кордон
У Львові поліцейські оштрафували жінку, яка перебігала дорогу з дитиною
У Львові поліцейські оштрафували жінку, яка перебігала дорогу з дитиною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17K
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
6136
Житлова криза в Іспанії поглиблюється: як реагують місцеві мешканці
5637
Скандальне інтерв'ю Дудя з Невзоровим спричинило бурхливу реакцію в Україні

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Сьогодні, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua