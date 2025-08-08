Сьогодні українці зможуть побачити Осетровий Місяць

В ніч з 8 на 9 серпня такий місяць можна побачити найкраще

Цьогоріч Осетровий Місяць можна буде побачити у всій красі, особливо в перші години після його сходу

У ніч із 8 на 9 серпня українці зможуть спостерігати серпневу повню – так званий Осетровий Місяць. Найкращий час для спостереження – одразу після заходу Сонця, коли Місяць з'явиться над горизонтом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне агентство меліорації та рибного господарства України

Осетровий Місяць — це традиційна назва серпневої повні. Вона походить від індіанських племен, які колись жили поблизу Великих озер та інших водойм Північної Америки. У цей період року в озерах було багато осетрів, тому рибалкам було легко їх ловити.

Серпнева повня була сигналом початку рибальського сезону, коли можна було заготовити рибу на зиму. Для корінних народів це був період достатку, збору врожаю та підбиття підсумків літа. Повня ставала нагодою для спільних святкувань і подяки природі.

Цьогоріч Осетровий Місяць можна буде побачити у всій красі, особливо в перші години після його сходу. Через ефект розсіювання світла в земній атмосфері саме в цей час місяць може мати золотистий або помаранчевий відтінок.

Увечері 10 липня українці змогли спостерігати за досить рідкісним повним місяцем. Над Україною можна було розгледіти «Оленячий Супермісяць».

«Главком» підготував прогноз магнітних бур на 7-9 серпня. В ці дні деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес.