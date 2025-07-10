Над Україною зійшов «Оленячий Супермісяць»: видовищні кадри

Назва «Оленячий Місяць» походить від звичаю корінних народів Північної Америки

Увечері 10 липня українці змогли спостерігати за досить рідкісним повним місяцем. Прямо зараз над Україною можна розгледіти «Оленячий Супермісяць». Кияни поділились у соціальних мережах видовищними кадрами, передає «Главком».

«Оленячий Супермісяць» – це народна назва липневої повні. У 2025 році пік повного місяця припадає на 10 липня, і він буде найдальшим від Сонця та найнижчим на небі.

У цей час Місяць з'являється над східним горизонтом та дрейфує південним небом, а в деяких місцях він може мати помаранчевий відтінок.

Назва «Оленячий Місяць» походить від звичаю корінних народів Північної Америки, коли самці оленів починають відрощувати роги, і це вважається початком сезону полювання.

Українці рясно діляться світлинами.

Нагадаємо, місяць тому українці змогли спостерігати за досить рідкісним повним місяцем, який прозвали «полуничним», також його ще називають «вогняним».

Перший повний Місяць літа, або «Полуничний Місяць», зазвичай сходить через день після літнього сонцестояння в Північній півкулі. У цей час він перебуває дуже низько над горизонтом.