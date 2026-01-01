1 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 1 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

1 січня світ зустрічає Новий рік – свято надій та нових починань. Для українців цей день має особливий підтекст, адже ми вшановуємо пам'ять ідеолога українського націоналізму Степана Бандери. За церковним календарем віряни відзначають Обрізання Господнє та день пам'яті святителя Василія Великого.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 1 січня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День народження Степана Бандери

1 січня 1909 року народився Степан Бандера – провідний діяч та теоретик українського національно-визвольного руху. В сучасній Україні постать Бандери стала символом незламності та боротьби за незалежність. Цього дня традиційно відбуваються пам'ятні заходи та вшанування борців за волю України, що дає потужний імпульс національній свідомості в умовах протистояння агресору.

Міжнародні та національні свята

Новий рік

Перший день року за григоріанським та новоюліанським календарями. Це свято символізує оновлення та відлік нового життєвого етапу. В Україні головне побажання цього дня – Перемога та повернення миру на нашу землю.

Всесвітній день миру (День всесвітніх молитов за мир)

Це свято було встановлене Папою Римським Павлом VI у 1967 році. Його мета – закликати нації до діалогу та припинення воєн. Сьогодні молитви за мир мають особливо потужний сенс для кожного українця.

Релігійні свята та їхня історія

Обрізання Господнє

На восьмий день після Різдва християнська церква згадує подію обрізання Ісуса Христа, здійснену за юдейським законом. Цей обряд символізує те, що Син Божий прийняв людську плоть і підкорився закону, даючи приклад смирення. Саме в цей день Йому було дано ім’я Ісус, що означає «Спаситель».

День святителя Василія Великого

Також 1 січня вшановують пам'ять одного з найвизначніших учителів церкви – Василія Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської. Він відомий як автор Божественної літургії та філософських праць. У народній традиції свято Василя пов'язане з обрядом посівання, коли хлопчики ходять по хатах, розсипаючи зерно та бажаючи господарям потужного врожаю.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, погода в перший день року вказує на майбутнє:

Якщо на небі багато зірок – влітку буде багато ягід.

Сильний мороз і невеликий сніг – до гарного врожаю хліба.

Якщо на деревах густий іній – рік буде вдалим для бджільництва.

Яскраве сонце вранці обіцяє потужний врожай фруктів.

Ожеледиця на дорогах – до врожайного літа.

Історичні події

154 до н. е. – у Стародавньому Римі день початку річного консульства переносять на 1 січня;

104 до н. е. – римський консул Гай Марій проводить Римом полоненого царя Нумідії Югурту;

45 до н.е. – в Римі вводять юліанський календар, розроблений єгипетським математиком Созігеном за дорученням Юлія Цезаря;

1 – обрізання Господа нашого Ісуса Христа. Об'явлення Божого імені людству;

89 – Сатурнин Люцій Антоній стає імператором Риму;

1622 – папська канцелярія офіційно визнає 1 січня початком року;

1709 – Війна королеви Анни: битва при Сент-Джонсі;

1751 – друкують перший том «Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв та ремесел», виданий Дені Дідро та Жаном Лероном Д'аламбером;

1785 – виходить перший номер найстарішої лондонської щоденної газети The Daily Universal Register заснована Джоном Волтером (1788 року перейменована в «The Times»);

1801 – астроном із Палермо Джузеппе Піацці відкриває перший (найбільший) астероїд Цереру;

1804 – проголошена незалежність Гаїті від Франції;

1880 – видають друком у Львові перше число щоденника «Діло», який виходив до початку Другої світової війни;

1885 – у Чернівцях починає виходити україномовна газета «Буковина», редактором якої був письменник і громадський діяч Юрій Федькович;

1909 – у Великій Британії проводять перші виплати пенсій;

1919 – Директорія УНР видає закон про автокефалію Української Православної Церкви;

1942 – у Вашингтоні союзники за антигітлерівською коаліцією підписують Декларацію Об'єднаних Націй про спільну боротьбу проти країн Осі;

1950 – згідно з американським планом «Троян», у цей день повинна була початися ядерна війна проти СРСР, але під час штабних випробувань від ідеї відмовилися через неготовність;

1954 – у США відбувається перший національний кольоровий телеетер;

1959 – перемога Кубинської революції;

1983 – «Arpanet» змінює основний протокол з NCP на TCP/IP, що й приводить до появи сучасного інтернету;

1995 – розпочинає роботу Світова організація торгівлі;

1999 – введено безготівкове євро (Австрія, Бельгія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Фінляндія, Франція);

2000 – Туркменістан переходить з кирилиці на латинський алфавіт;

2002 – поява готівкового євро;

2007 – Болгарія та Румунія приєдналися до Європейського Союзу;

2015 – Росія припинила дію двосторонньої секретної угоди з США у галузі безпеки зберігання збройових урану і плутонію.

Іменини

День ангела святкують: Василь, Григорій, Петро, Богдан, В’ячеслав.