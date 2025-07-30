Коли чекати найдовше сонячне затемнення століття: озвучено дату

У 2027 році затемнення буде видно уздовж вузької смуги шириною близько 258 км, що проходить через 11 країн

В Інтернеті ширяться чутки про те, що 2 серпня весь світ зануриться у пітьму на шість хвилин, і що подібна подія не повториться ще сто років. Ці домисли частково засновані на реальному і вражаючому астрономічному явищі. Про це пише «Главком» із посиланням на Space.

«Ймовірно, чутки підживлює справді вражаюча подія, що відбудеться 2 серпня 2027 року і яку науковці вже називають «затемненням століття». У цей день Місяць повністю закриє Сонце на строк до 6 хвилин 22 секунд, що забезпечить найдовший період повного затемнення у 21 столітті», – йдеться у статті.

Для порівняння, повне сонячне затемнення 8 квітня 2024 року в Мексиці, США та Канаді продемонструвало максимальну тривалість 4 хвилини 28 секунд, що вже вважається надзвичайно довгим періодом.

Але 2027 року затемнення буде видно уздовж вузької смуги шириною близько 258 км, що проходить через 11 країн: Іспанію, Гібралтар, Марокко, Алжир, Туніс, Лівію, Єгипет, Судан, Саудівську Аравію, Ємен та Сомалі.

Часткове затемнення можна буде спостерігати на більшій частині Африки, Південної Азії та Європи. В інших регіонах помітних змін не станеться.

Експерти радять тим, хто хоче побачити повне затемнення, заздалегідь вибрати місце для спостереження та уважно слідкувати за погодними умовами.

Раніше повідомлялося, що 15 липня з північно-східного краю Сонця стався колосальний вибух філаменту, який різко, хоча й ненадовго, змінив частину поверхні нашої зірки та спричинив викид корональної маси (CME) у космос.

Раніше «Главком» повідомляв, що у березні 2025 року відбулось рідкісне астрономічне явище – часткове сонячне затемнення.