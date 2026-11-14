Сержант на один день пішов у СЗЧ: що вирішив суд

В умовах особливого періоду військовий без поважних причин був відсутній у місці постійної дислокації

У Тернопільській області на 8500 грн оштрафували військовослужбовця, який на один день самовільно залишив військову частину. Про це йдеться у постанові Гусятинського районного суду, повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як встановив суд, військовий, обіймаючи посаду штаб-сержанта 3 категорії відділення цивільно-військового співробітництва, діяв умисно та всупереч інтересам служби. В умовах особливого періоду він без поважних причин був відсутній у місці постійної дислокації військової частини в період від 18 до 19 жовтня 2026 року.

У судове засідання військовослужбовець не з’явився, подавши письмову заяву, в якій повністю визнав свою вину та просив розглядати справу за його відсутності.

«Оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, суд доходить висновку, що в діях військовослужбовця наявний склад військового адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 172-11 КУпАП (самовільне залишення військової частини або місця служби в умовах воєнного стану)», – ідеться у матеріалі суду.

Суддя призначив військовослужбовцю адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 гривень.

Раніше Лугинський районний суд Житомирської області не задовольнив позов батька, який проходить військову службу та просив юридично підтвердити, що самостійно виховує й утримує неповнолітнього сина. Суд визнав, що проживання дитини з батьком і обмежена участь матері у її житті самі по собі не доводять факту самостійного виховання.

Також Закарпатський окружний адміністративний суд визнав незаконними призов студента на військову службу та його зарахування до особового складу військової частини.