Російський дрон атакував енергетичний об'єкт на Тернопільщині

Кременецький район Тернопільщини знову опинився під ударом безпілотників

Безпілотник влучив поблизу Старого Вишнівця на Кременеччині

Уранці 18 жовтня російські війська атакували критичну інфраструктуру Тернопільської області. Ворожий безпілотник уразив енергетичний об'єкт, унаслідок чого частина споживачів залишилася без електропостачання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Тернопільської обласної військової адміністрації Тараса Пастуха.

За даними ОВА, влучання БпЛА зафіксували в районі населеного пункту Старий Вишнівець на Кременеччині. Унаслідок удару пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, що призвело до знеструмлення частини споживачів.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці атаки працюють відповідні служби, які ліквідовують її наслідки.

Інформації про кількість знеструмлених споживачів та терміни відновлення електропостачання наразі немає.

17 жовтня російські війська двічі атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Кременецькому районі Тернопільської області. Унаслідок ударів було пошкоджено два енергооб'єкти, на яких виникли пожежі.

Раніше, у ніч проти 16 жовтня, ворог двічі атакував місто Чортків Тернопільської області. Крім того, у ніч проти 14 жовтня російський реактивний безпілотник влучив в адміністративне приміщення в Тернополі.

Нагадаємо, у ніч проти 18 жовтня Росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну. Ворог застосував балістичну ракету «Іскандер-М» та 180 безпілотників різних типів, серед яких було 26 реактивних дронів. За даними Повітряних сил ЗСУ, українська протиповітряна оборона знешкодила 152 БпЛА, зокрема 16 реактивних.

Водночас військові зафіксували влучання на 20 локаціях, а ще у чотирьох місцях – падіння уламків збитих повітряних цілей.