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Армія США готується до «найгіршого дня в Україні» – Business Insider

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Армія США готується до «найгіршого дня в Україні» – Business Insider
Американські сили в Європі мають бути готовими щодня відбивати до 1200 ракетних та дронових атак.
фото з відкритих джерел

Американські військові намагаються придумати, як «перша армія світу» могла би пережити хоча б один день російсько-української війни

Американські військові в Європі готуються до масштабних бойових дій, під час яких їм доведеться одночасно відстежувати величезну кількість цілей і відбивати масовані ракетно-дронові атаки, які для України стали щоденною реальністю. Про це пише Business Insider, інформує «Главком».

Під час конференції Асоціації армії США у Вашингтоні, яка відбулася минулого місяця, американські військові обговорювали інтеграцію ШІ в систему управління бойовими діями. Зокрема, бригадний генерал Стівен Карпентер, керівник багатодоменного командування США в Європі, наголосив, що технології мають допомагати військовим, але не замінювати їх.

За його оцінками, американські сили в Європі мають бути готовими щодня обробляти понад 1500 потенційних цілей і водночас відбивати до 1200 ракетних та дронових атак. Такий обсяг інформації може виявитися надмірним для аналітиків, тому ШІ повинен допомагати визначати пріоритети, аналізувати загрози та пропонувати варіанти реагування – від ударів звичайною зброєю до кібероперацій та засобів радіоелектронної боротьби.

Водночас остаточне рішення про ураження цілі залишатиметься за людиною, з урахуванням норм міжнародного гуманітарного права.

Карпентер пояснив, що завдання технології «не полягає в заміні цих аналітиків», а має полегшити їхню роботу, дозволивши зосередитися на найскладніших цілях, які потребують додаткового вивчення.

Генерал також уточнив, що наведені показники загроз відображають те, яким, на нашу думку, є найгірший день України».

Як розповідає видання, американські військові вже випробовували власну систему ШІ під час спільних навчань армії США та НАТО в Європі. Крім того, штучний інтелект інтегрують у нову систему управління бойовими діями Next Generation Command and Control, яка має забезпечувати командирів інформацією про цілі, боєприпаси, розвіддані, технічний стан озброєння та можливі дії противника.

Нагадаємо, на сході Латвії 26 жовтня розпочалися  військові навчання Resolute Reforger 2026 – найбільші за всю історію багатонаціональної бригади НАТО в країні. У маневрах візьмуть участь близько 3 тис. військовослужбовців і 1 тис. одиниць військової техніки.

Командир бригади, полковник Девід Брассар, зазначив, що навчання мають продемонструвати готовність військових розгортати боєздатні сили на значних відстанях і підтримувати ефективне управління, контроль та зв’язок. З 4 до 8 листопада підрозділи впорядковуватимуть території, використані під час маневрів, і повертатимуться на військові бази.

Варто нагадати, що у Латвії виявили уламки безпілотника іноземного походження, який, імовірно, потрапив у повітряний простір країни 18 жовтня. Унаслідок інциденту ніхто з цивільних не постраждав, пошкоджень інфраструктури не зафіксовано. 

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Теги: Україна США озброєння штучний інтелект боєприпаси технології військові армія

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