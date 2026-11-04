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Донька Ірини Фаріон розповіла, що зробив убивця матері після вироку

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Донька Ірини Фаріон розповіла, що зробив убивця матері після вироку
Вбивця ще під час оголошення вироку посміхався у суді
фото: кадр з відео

В’ячеслав Зінченко, якого засудили до довічного ув’язнення за вбивство мовознавиці, подав апеляцію на рішення суду

Донька мовознавиці Ірини Фаріон Софія Особа повідомила, що В’ячеслав Зінченко, засуджений до довічного позбавлення волі за вбивство її матері, подав апеляцію на вирок суду. Вона заявила, що має намір продовжувати боротьбу за справедливість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її заяву

«Засуджений до довічного позбавлення волі за вбивство моєї мами – Ірини Фаріон – В’ячеслав Зінченко подав апеляцію. Боротьба триває!» – повідомила вона.

За словами доньки загиблої, попереду новий етап судового розгляду. Вона наголосила, що не збирається відступати та має намір боротися до кінця.

«Вони можуть оскаржувати вирок, але ніхто й ніколи не поверне мені маму, а моїм дітям – бабусю. І саме тому я боротимуся до кінця!» – написала Софія Особа.

Вона також подякувала всім, хто підтримував її родину протягом судового процесу, та наголосила на важливості невідворотності покарання за вбивство матері.

Як повідомляв «Главком», ввечері 19 липня 2024 року, В'ячеслав Зінченко, перебуваючи у внутрішньому дворі будинку у Львові, здійснив постріл зі стрілецької зброї калібром 9х18 у голову громадської діячки Ірини Фаріон. У результаті потерпілій було спричинено багатоуламкове наскрізне проникаюче вогнепальне ураження головного мозку, забій мозку важкого ступеня та кому.

Від цих важких травм мовознавиця померла у лікарні Святого Пантелеймона о 23:20 год 19 липня. Примітно, що вбивця посміхався в той момент, коли суд оголосив йому вирок у вигляді довічного ув'язнення.

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Теги: суд кримінал вбивство злочин Ірина Фаріон

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