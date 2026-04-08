Із 10 квітня на Дніпрі, Десні та ключових водосховищах стартує нерестова заборона

Максим Бурич
Тривалість заборони може відрізнятися залежно від регіону
Заборона вилову риби вводиться через нерест

В Україні розширюється географія сезонних обмежень на вилов риби. З цієї п’ятниці, 10 квітня, до щорічної нерестової заборони приєднуються головні річкові артерії країни та шість стратегічних водосховищ. Мета обмежень – забезпечити спокій рибі під час розмноження та зберегти популяцію водних біоресурсів. За інформацією Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, посилений контроль на водоймах триватиме протягом усього періоду нересту, тривалість якого залежить від регіону та типу водойми, пише «Главком».

Де саме вводять обмеження з 10 квітня?

Якщо на Дніпровському водосховищі заборона вже триває, то з 10 квітня вона офіційно розпочинається на таких об’єктах:

  • Водосховища: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Кам’янське, Дністровське та Печенізьке.
  • Річки: Дніпро (у межах визначених ділянок) та Десна.
Нерест – один з найважливіших періодів розвитку рибних популяцій, від успішності якого залежить якість і майбутня кількість водних біоресурсів у водоймах.

Що дозволено рибалкам-любителям?

Попри суворі правила, повного табу на риболовлю немає, проте діють жорсткі ліміти. Рибалити можна лише за таких умов:

  • Тільки з берега і виключно поза межами визначених нерестовищ.
  • Обмежена снасть: дозволяється використовувати гачкові знаряддя (не більше двох гачків на особу) або спінінг з однією штучною приманкою.
  • Локації: вилов дозволено лише на ділянках, які територіальні управління Держрибагентства визначили як зони для любительського рибальства.

Суворі заборони та відповідальність

На період нересту на водоймах запроваджується режим максимального спокою. Під категоричну заборону підпадають промислове рибальство та підводне полювання. Під забороную також пересування суден, зокрема це стосується руху моторних човнів та транспортних засобів поза межами суднових ходів (крім спецтранспорту рибоохорони).

інфографіка: Держрибагентство
інфографіка: Держрибагентство
інфографіка: Держрибагентство
інфографіка: Держрибагентство

За недотримання обмежень передбачено як адміністративні штрафи, так і кримінальну відповідальність із обов’язковим відшкодуванням збитків за кожну незаконно виловлену рибину.

Як відомо, навесні у водоймах починається нерест риби, тому у квітні 2026 у рибогосподарських водних об’єктів України вводиться щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. 

Теги: рибальство риба Дніпро

Тривалість заборони може відрізнятися залежно від регіону
