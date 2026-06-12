Донька Фаріон розповіла, чи користується держохороною

Софія Особа заявила, що після поновлення охорони почувається значно безпечніше

Донька Ірини Фаріон Софія Особа повідомила, що наразі знову перебуває під державною охороною та продовжує отримувати погрози. Про це вона розповіла в інтерв’ю YouTube-каналу «ДумаЙ», повідомляє «Главком».

Державну охорону, яку родині надали після вбивства Ірини Фаріон, у січні 2025 року було скасовано. Втім згодом її вдалося поновити. «Охорону зняли, потім ми поновили її. [...] Зараз державна охорона знову є. І, відповідно, зараз набагато безпечніше. Вони є поруч», – сказала вона.

Водночас донька мовознавиці заявила, що погрози на її адресу надходять практично щодня.

«Погрози є постійно, кожного дня, з різних акаунтів. Розумію, що деякі з них надсилають проросійські боти. Але переважно це, як їх називають, секта Зінченка, яка постійно мені погрожує, звинувачує у вбивстві мами, звинувачує, що я щось там розколюю, і так далі», – розповіла Особа.

Також вона зазначила, що погрози надходили й самій Ірині Фаріон ще за життя. За словами Особи, її мати зверталася до правоохоронців із відповідними заявами.

«Я знаю, мамі теж надходили погрози, і вона зверталася (до правоохоронних органів – ред. «Главком») з цими погрозами. Це все було на розгляді, це все розглядалося. Але призвело до вбивства», – наголосила донька мовознавиці.

Нагадаємо, напад на громадську діячку та мовознавицу Ірину Фаріон стався ввечері 19 липня біля її помешкання: невідомий поцілив мовознавиці в голову та зник. Попри екстрену госпіталізацію до лікарні святого Пантелеймона та складну операцію, лікарі не змогли врятувати життя професорки.

Вже за кілька днів правоохоронці розповсюдили орієнтування на підозрюваного, а 25 липня у Дніпрі затримали 18-річного Вʼячеслава Зінченка. Очільник МВС Ігор Клименко заявляв про наявність неспростовних доказів його провини.

Наразі хлопець перебуває під вартою без можливості звільнення під заставу. Фігуранту інкримінують умисне вбивство на ґрунті національної нетерпимості та незаконне поводження зі зброєю, що передбачає довічне ув'язнення.