Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ловив рибу для керівництва? З'явилися подробиці загибелі водолаза у Запоріжжі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Ловив рибу для керівництва? З'явилися подробиці загибелі водолаза у Запоріжжі
Загиблим виявився водолаз-сапер Віталій Кравчук
фото надане родиною для Запорізького центру розслідувань

Колеги та родина загиблого водолаза побоюються, що людина, яка могла віддати наказ про занурення, уникне відповідальності

У Запоріжжі під час занурення під кригу загинув водолаз-сапер ДСНС Віталій Кравчук. Офіційно інцидент називають тренувальним спуском, однак колеги загиблого стверджують, що того дня водолазів могли відправити на підльодну риболовлю для керівництва. Наразі обставини трагедії розслідують правоохоронні органи. Про це повідомляє ГО Запорізький центр розслідувань, пише «Главком».

Трагедія під час занурення

Трагедія сталася вдень 28 січня у Горіховій бухті. До поліції надійшло повідомлення від підрозділу ДСНС про те, що під час водолазного спуску один із рятувальників занурився під лід і не повернувся на поверхню. Загиблим виявився водолаз-сапер Віталій Кравчук.

Люди, які безпосередньо брали участь у спуску, пояснили слідчим, що це було звичайне тренування. За їхніми словами, подібні занурення є частиною роботи водолазів-рятувальників, а за безпеку під час таких спусків відповідають керівники водолазних робіт.

Колеги ставлять під сумнів офіційну версію

Втім частина колег загиблого водолаза сумнівається в офіційній версії подій. Вони звернулися до журналістів на умовах анонімності та заявили, що тренувальних спусків того дня не планувалося. За їхніми словами, Віталій Кравчук напередодні відпрацював добове чергування і не міг бути залучений до тренувань.

Колеги пояснюють, що для тренувальних спусків зазвичай видається наказ на тиждень, у якому визначають, хто і коли бере участь у зануреннях. За їхньою інформацією, у день трагедії водолаз не мав бути залучений до тренувального спуску, оскільки після добового чергування він мав іти додому відпочивати. Крім того, того дня не проводилися і жодні аварійно-рятувальні чи пошукові роботи.

Версія про підльодну риболовлю

Саме тому співробітники ДСНС висунули іншу версію подій. Вони припускають, що водолазів могли відправити під лід для підводного полювання на рибу. За їхніми словами, подібна практика могла використовуватися для забезпечення рибою керівництва.

Про таку версію також писали в анонімному телеграм-каналі «Бойкот пожежних України», де після трагедії з’явилося повідомлення, що водолазний спуск нібито відбувався за вказівкою начальника частини для добування водних ресурсів на особисті потреби. Згодом цей допис було видалено. На його місці з’явилося нове повідомлення, в якому зазначалося, що за фактом події проводяться прокурорська перевірка та внутрішнє розслідування в ДСНС.

Що знайшли слідчі

Під час огляду місця події правоохоронці виявили підводну рушницю, що може свідчити про використання водолазного спорядження для підводного полювання. Також слідчі вилучили особисті речі загиблого та журнали інструктажів і обліку водолазних спусків.

У Головному управлінні ДСНС у Запорізькій області журналістам повідомили, що не можуть коментувати обставини трагедії, оскільки триває досудове розслідування.

Розслідування: кілька статей Кримінального кодексу

За інформацією правоохоронців, справу розслідує Державне бюро розслідувань. Провадження відкрито за статтею 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей, а також за статтею 364 – зловживання службовим становищем із тяжкими наслідками.

Чи понесе хтось відповідальність

Колеги та родина загиблого водолаза побоюються, що людина, яка могла віддати наказ про занурення, уникне відповідальності. За їхніми словами, після трагедії начальника частини начебто планували звільнити, однак він пішов на лікарняний. Водночас співробітники підрозділу стверджують, що бачили його на території частини навіть у вихідний день.

Слідство у цій справі триває. Встановлення всіх обставин трагедії може зайняти тривалий час.

Теги: Запоріжжя ДСНС смерть розслідування риба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вдова Навального Юлія заявляла, що з самого початку була переконана у його отруєнні та подякувала європейським країнам за надані докази
Олексія Навального було вбито токсином південноамериканських жаб
14 лютого, 16:16
Папа підкреслив, що мир не можна відкладати
Папа Римський напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну виступив із заявою
22 лютого, 19:49
Пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу
Дніпропетровщина: ворог пошкодив пожежну частину
23 лютого, 08:37
Смертельна ДТП сталася у листопаді 2023 року на вул. Старокиївській у Києві
Смертельна ДТП на Старокиївській: 22-річна водійка отримала 11 років ув'язнення
23 лютого, 15:04
Правоохоронці обстежили будинок та прилеглу територію на наявність небезпечних предметів та вилучили рештки гранати для проведення експертизи
На Хмельниччині 10-річний хлопчик загинув від вибуху гранати під час гри
23 лютого, 20:13
У будинку горіло сміття, площа пожежі склала 60 кв. м
На Деревообробній у Голосіївському районі горіла триповерхова будівля (фото)
27 лютого, 11:29
В Ірані підняли чорний жалобний прапор
Іран оголосив 40-денну жалобу за Хаменеї та пообіцяв помститися за нього
1 березня, 05:34
Прощання з Лембергом відбудеться у вівторок, 3 березня
До Львова повернули останки сина підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
28 лютого, 16:54
Внаслідок обстрілу постраждали Зеленодольська та Карпівська територіальні громади
Атака РФ по Дніпропетровщині призвели до нових жертв
2 березня, 13:58

Суспільство

В Україні без опадів і до +17°: прогноз погоди на 13 березня 2026
В Україні без опадів і до +17°: прогноз погоди на 13 березня 2026
Трагедія на водоймі у Харкові: підліток загинув, рятуючи інших дітей
Трагедія на водоймі у Харкові: підліток загинув, рятуючи інших дітей
Ловив рибу для керівництва? З'явилися подробиці загибелі водолаза у Запоріжжі
Ловив рибу для керівництва? З'явилися подробиці загибелі водолаза у Запоріжжі
13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Зеленський зустрівся з українськими пілотами, які навчаються на F-16 у Румунії
Зеленський зустрівся з українськими пілотами, які навчаються на F-16 у Румунії
Елітні авто та російські паспорти: журналісти розкрили дані про родину посадовця БЕБ на Волині
Елітні авто та російські паспорти: журналісти розкрили дані про родину посадовця БЕБ на Волині

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
11 березня, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua