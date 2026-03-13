Ловив рибу для керівництва? З'явилися подробиці загибелі водолаза у Запоріжжі

Колеги та родина загиблого водолаза побоюються, що людина, яка могла віддати наказ про занурення, уникне відповідальності

У Запоріжжі під час занурення під кригу загинув водолаз-сапер ДСНС Віталій Кравчук. Офіційно інцидент називають тренувальним спуском, однак колеги загиблого стверджують, що того дня водолазів могли відправити на підльодну риболовлю для керівництва. Наразі обставини трагедії розслідують правоохоронні органи. Про це повідомляє ГО Запорізький центр розслідувань, пише «Главком».

Трагедія під час занурення

Трагедія сталася вдень 28 січня у Горіховій бухті. До поліції надійшло повідомлення від підрозділу ДСНС про те, що під час водолазного спуску один із рятувальників занурився під лід і не повернувся на поверхню. Загиблим виявився водолаз-сапер Віталій Кравчук.

Люди, які безпосередньо брали участь у спуску, пояснили слідчим, що це було звичайне тренування. За їхніми словами, подібні занурення є частиною роботи водолазів-рятувальників, а за безпеку під час таких спусків відповідають керівники водолазних робіт.

Колеги ставлять під сумнів офіційну версію

Втім частина колег загиблого водолаза сумнівається в офіційній версії подій. Вони звернулися до журналістів на умовах анонімності та заявили, що тренувальних спусків того дня не планувалося. За їхніми словами, Віталій Кравчук напередодні відпрацював добове чергування і не міг бути залучений до тренувань.

Колеги пояснюють, що для тренувальних спусків зазвичай видається наказ на тиждень, у якому визначають, хто і коли бере участь у зануреннях. За їхньою інформацією, у день трагедії водолаз не мав бути залучений до тренувального спуску, оскільки після добового чергування він мав іти додому відпочивати. Крім того, того дня не проводилися і жодні аварійно-рятувальні чи пошукові роботи.

Версія про підльодну риболовлю

Саме тому співробітники ДСНС висунули іншу версію подій. Вони припускають, що водолазів могли відправити під лід для підводного полювання на рибу. За їхніми словами, подібна практика могла використовуватися для забезпечення рибою керівництва.

Про таку версію також писали в анонімному телеграм-каналі «Бойкот пожежних України», де після трагедії з’явилося повідомлення, що водолазний спуск нібито відбувався за вказівкою начальника частини для добування водних ресурсів на особисті потреби. Згодом цей допис було видалено. На його місці з’явилося нове повідомлення, в якому зазначалося, що за фактом події проводяться прокурорська перевірка та внутрішнє розслідування в ДСНС.

Що знайшли слідчі

Під час огляду місця події правоохоронці виявили підводну рушницю, що може свідчити про використання водолазного спорядження для підводного полювання. Також слідчі вилучили особисті речі загиблого та журнали інструктажів і обліку водолазних спусків.

У Головному управлінні ДСНС у Запорізькій області журналістам повідомили, що не можуть коментувати обставини трагедії, оскільки триває досудове розслідування.

Розслідування: кілька статей Кримінального кодексу

За інформацією правоохоронців, справу розслідує Державне бюро розслідувань. Провадження відкрито за статтею 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей, а також за статтею 364 – зловживання службовим становищем із тяжкими наслідками.

Чи понесе хтось відповідальність

Колеги та родина загиблого водолаза побоюються, що людина, яка могла віддати наказ про занурення, уникне відповідальності. За їхніми словами, після трагедії начальника частини начебто планували звільнити, однак він пішов на лікарняний. Водночас співробітники підрозділу стверджують, що бачили його на території частини навіть у вихідний день.

Слідство у цій справі триває. Встановлення всіх обставин трагедії може зайняти тривалий час.