Фото дня. Рибалка-відчайдух війшов на лід при +15°C

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Фото дня. Рибалка-відчайдух вийшов на лід при +15°C
Рибалка на київській водоймі розкладає снасті, поки навколо стрімко тане лід. 11 березня, температура повітря +15°C
колаж: glavcom.ua

ДСНС застерігає: перебування на річках та озерах зараз – це пряма загроза життю

Березень увірвався у столицю з майже квітневим теплом, проте це не зупиняє рибалок, які продовжують виходити на кригу. Про це повідомляє кореспондент «Главкома». 

Після суворої зими стовпчики термометрів стрімко пішли вгору: сьогодні вдень очікується до +15°C, а вночі температура трималася на рівні +5°C. Попри те, що на річках активно тане лід, а місцями вже проступає вода, на одній із водойм вранці помітили чоловіка, який спокійно розкладав знаряддя на кризі, що місцями вже зруйнувалася течією та весняним сонцем.

Варто зауважити, що не всі такі виходи на воду закінчуються добре, адже танення льоду зараз відбувається нерівномірно і він втрачає міцність за лічені години. Лише два дні тому, 9 березня, у Києві ледь не сталася трагедія. О 19:37 до ДСНС надійшло повідомлення про двох дітей, яких віднесло на відколотій крижині на 20 метрів від берега. Рятувальникам довелося використовувати гумовий човен та водолазне спорядження, щоб дістати малих із пастки. Обійшлося без травм, але цей випадок – серйозне попередження для всіх.

5 березня на Дніпрі у Києві рибалка провалився під крихкий лід, вибиратися на берег 51-річному чоловіку допомагали троє очевидців. Згодом рятувальники допомогли йому дістатися «швидкої», яка вже чекала на березі. Після огляду медиків чоловік вирушив додому.

«Лід був дуже крихкий і тонкий», – розповів свідок події Сергій, який теж провалився під кригу під час спроби допомогти рибалці.

Також 1 березня у соцмережах повідомлялося, що двоє людей вийшли на кригу на каналі у Києві і провалилися під лід. Вони змогли самостійно вибратися з води, але такий відпочинок є дуже небезпечним.

ДСНС нагадує:

  • З потеплінням лід стає пористим і ламким, навіть якщо він виглядає «товстим».
  • Перебування на річках та озерах зараз – це пряма загроза життю.
  • У разі надзвичайної ситуації негайно телефонуйте 101.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня весняна погода: прохолодні ночі поступово зміняться на більш теплі, а денна температура в середині тижня подекуди сягне позначки +15°C. Проте сонячні дні чергуватимуться з дощовими фронтами, які охоплять більшість регіонів. 

