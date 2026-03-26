Календар рибалки на квітень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Квітень – це місяць справжнього розквіту життя під водою. Вода поступово прогрівається, що стимулює обмін речовин у риб і змушує їх активно шукати їжу. Для більшості видів риб це час переднерестового ходу, коли вони збираються у великі зграї та підходять близько до берегів, на мілководдя та в заплави річок. Квітнева риболовля дарує шанс на чудовий улов, але вимагає від рибалки знання особливостей весняної поведінки мешканців глибин.
Успіх у квітні 2026 року залежатиме від вибору сонячних ділянок водойми, де вода тепліша на кілька градусів, а також від суворого дотримання правил нерестової заборони, яка зазвичай вступає в силу на більшості водойм саме цього місяця.
«Главком» підготував актуальний календар рибалки на квітень 2026 року, щоб ваші виїзди на природу були вдалими.
У квітні активність риби досягає свого піку перед нерестом. Прозора весняна вода вимагає використання делікатних снастей та тонких лісок. Найбільш перспективними місцями є гирла малих річок, затоки та прогріті мілини з залишками минулорічної рослинності. У другій половині місяця, з початком цвітіння садів, активізуються види, що люблять теплішу воду, такі як карась та короп.
Фази Місяця у квітні 2026 року
- 2 квітня – Повня (Місяць у Терезах)
- 10 квітня – Спадаючий Місяць (Остання чверть)
- 17 квітня – Молодик
- 24 квітня – Зростаючий Місяць (Перша чверть)
Які найбільш сприятливі дні квітня 2026 року для риболовлі
Для квітневої риболовлі головними ворогами є різке похолодання та сильний підйом рівня каламутної води. У квітні 2026 року дні розподіляться так:
- Найкраще клювання: 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25;
- Хороше клювання: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 26, 27, 28;
- Слабке клювання: 1, 3, 4, 5, 15, 16, 18, 19, 29, 30;
- Погане клювання: 2, 17.
Кого ловити у квітні
- Карась – у квітні починається його перший серйозний хід. Шукайте його в очеретах на глибині до 1 метра. Найкраща наживка – гнійний черв'як або «бутерброд» із мотилем.
- Плітка (плотва) – продовжує масовий хід на нерест. Клює дуже активно на опариша та мастирку. Часто тримається на самій межі течії та спокійної води.
- Лящ – великі особини підходять до берегів у вечірні та нічні часи. Фідерна ловля на дистанції 20–30 метрів із додаванням у прикормку тваринних компонентів приносить гарні результати.
- Щука – після нересту, який зазвичай закінчується на початку місяця, у хижачки починається посленерестовий жор. Вона активно атакує невеликі воблери та силікон на мілководді.
- Судак – активізується на переднерестових ділянках біля каміння та коряг. Найкращий час для лову – світанок та сутінки.
- Короп – наприкінці квітня, якщо вода прогрілася до 10–12°C, починаються перші впевнені клювання на глибоких ділянках біля очерету.
Штрафи за порушення правил риболовлі
Любительська риболовля – це не лише захоплення, а й відповідальність. В Україні діють суворі правила щодо вилову риби, і порушення може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.
Недотримання «Правил любительського рибальства» може призвести до адміністративних штрафів. У випадках, коли порушення завдає значної шкоди, можливе навіть кримінальне покарання. Слід зазначити, що за кожен незаконно виловлений екземпляр риби, незалежно від його розміру, накладається окремий штраф.
|
Вид
|
Розмір штрафу (грн)
|
Щука
|
3468
|
Судак
|
3587
|
Окунь
|
3162
|
Білизна
|
1649
|
Плітка
|
1564
|
Лящ
|
1649
|
Краснопірка
|
1564
|
Плоскірка
|
1564
|
Сазан
|3706
|
Сом
|5117
|
Лин
|1598
|
Рак
|3332
Перш ніж планувати риболовлю, наполегливо рекомендуємо:
- Ознайомитися з останніми розпорядженнями місцевої адміністрації.
- Перевірити актуальну інформацію щодо дозволів на відвідування конкретних водних об'єктів.
- Слідкувати за офіційними повідомленнями відповідних органів влади.
В умовах поточної ситуації в країні доступ до водойм може бути обмежений у деяких регіонах. Ці обмеження впроваджуються з міркувань безпеки та можуть змінюватися залежно від обставин.
