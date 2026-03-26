Календар рибалки на квітень 2026 року: коли і на що клює найкраще

Максим Бурич
Календар кльову риби підкаже найкращий час для риболовлі у квітні 2026 року

Квітень – це місяць справжнього розквіту життя під водою. Вода поступово прогрівається, що стимулює обмін речовин у риб і змушує їх активно шукати їжу. Для більшості видів риб це час переднерестового ходу, коли вони збираються у великі зграї та підходять близько до берегів, на мілководдя та в заплави річок. Квітнева риболовля дарує шанс на чудовий улов, але вимагає від рибалки знання особливостей весняної поведінки мешканців глибин.

Успіх у квітні 2026 року залежатиме від вибору сонячних ділянок водойми, де вода тепліша на кілька градусів, а також від суворого дотримання правил нерестової заборони, яка зазвичай вступає в силу на більшості водойм саме цього місяця.

«Главком» підготував актуальний календар рибалки на квітень 2026 року, щоб ваші виїзди на природу були вдалими.

Календар рибалки на квітень 2026 року

У квітні активність риби досягає свого піку перед нерестом. Прозора весняна вода вимагає використання делікатних снастей та тонких лісок. Найбільш перспективними місцями є гирла малих річок, затоки та прогріті мілини з залишками минулорічної рослинності. У другій половині місяця, з початком цвітіння садів, активізуються види, що люблять теплішу воду, такі як карась та короп.

Фази Місяця у квітні 2026 року

  • 2 квітня – Повня (Місяць у Терезах)
  • 10 квітня – Спадаючий Місяць (Остання чверть)
  • 17 квітня – Молодик
  • 24 квітня – Зростаючий Місяць (Перша чверть)

Які найбільш сприятливі дні квітня 2026 року для риболовлі

Для квітневої риболовлі головними ворогами є різке похолодання та сильний підйом рівня каламутної води. У квітні 2026 року дні розподіляться так:

  • Найкраще клювання: 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25;
  • Хороше клювання: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 26, 27, 28;
  • Слабке клювання: 1, 3, 4, 5, 15, 16, 18, 19, 29, 30;
  • Погане клювання: 2, 17.

Кого ловити у квітні

  • Карась – у квітні починається його перший серйозний хід. Шукайте його в очеретах на глибині до 1 метра. Найкраща наживка – гнійний черв'як або «бутерброд» із мотилем.
  • Плітка (плотва) – продовжує масовий хід на нерест. Клює дуже активно на опариша та мастирку. Часто тримається на самій межі течії та спокійної води.
  • Лящ – великі особини підходять до берегів у вечірні та нічні часи. Фідерна ловля на дистанції 20–30 метрів із додаванням у прикормку тваринних компонентів приносить гарні результати.
  • Щука – після нересту, який зазвичай закінчується на початку місяця, у хижачки починається посленерестовий жор. Вона активно атакує невеликі воблери та силікон на мілководді.
  • Судак – активізується на переднерестових ділянках біля каміння та коряг. Найкращий час для лову – світанок та сутінки.
  • Короп – наприкінці квітня, якщо вода прогрілася до 10–12°C, починаються перші впевнені клювання на глибоких ділянках біля очерету.

Штрафи за порушення правил риболовлі 

Любительська риболовля – це не лише захоплення, а й відповідальність. В Україні діють суворі правила щодо вилову риби, і порушення може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.

Недотримання «Правил любительського рибальства» може призвести до адміністративних штрафів. У випадках, коли порушення завдає значної шкоди, можливе навіть кримінальне покарання. Слід зазначити, що за кожен незаконно виловлений екземпляр риби, незалежно від його розміру, накладається окремий штраф.

Вид

Розмір штрафу (грн)

Щука

3468

Судак

3587

Окунь

3162

Білизна

1649

Плітка

1564

Лящ

1649

Краснопірка

1564

Плоскірка

1564

Сазан

 3706

Сом

 5117

Лин

 1598

Рак

 3332

Перш ніж планувати риболовлю, наполегливо рекомендуємо:

  1. Ознайомитися з останніми розпорядженнями місцевої адміністрації.
  2. Перевірити актуальну інформацію щодо дозволів на відвідування конкретних водних об'єктів.
  3. Слідкувати за офіційними повідомленнями відповідних органів влади.

В умовах поточної ситуації в країні доступ до водойм може бути обмежений у деяких регіонах. Ці обмеження впроваджуються з міркувань безпеки та можуть змінюватися залежно від обставин.

