Глава Нацбанку розкритикував керівництво «Укрпошти». Смілянський відповів лайкою

Конфлікт між НБУ та «Укрпоштою» спалахнув через ідею створення свого банку

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський гостро відреагував на заяви голови Національного банку України Андрія Пишного щодо неналежних корпоративного управління, стратегії розвитку та системи керівництва компанією, пише «Главком».

Відповідь Смілянського була доволі жорсткою. Він опублікував розлогий допис, у якому не стримував емоцій, використовував іронію, різкі висловлювання та подекуди нецензурну лексику.

Одним із головних меседжів Пишного стала криза корпоративного управління в «Укрпошті». Натомість Смілянський стверджує, що завершення роботи попереднього складу наглядової ради відбулося у штатному режимі, а формування нового складу триває за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. «Немає ніякої кризи», – заявив керівник компанії.

У своєму дописі очільник «Укрпошти» заявив, що не погоджується з оцінками глави НБУ та вважає, що подібні висловлювання негативно впливають на сприйняття компанії міжнародними партнерами.

«І коли ви щось говорите, міжнародні інституції не розуміють, що ви просто не володієте інформацією і ведете війну з «Укрпоштою». Вони думають, що регулятор розуміє, що робить», – написав Смілянський.

Також топменеджер відреагував на слова голови НБУ про те, що наглядова рада не змогла сформувати стратегічні орієнтири розвитку підприємства. За словами Смілянського, відповідна стратегія вже затверджена. «Стратегія «Укрпошти» затверджена Наглядовою радою 20 лютого 2025 року», – наголосив він.

Окрему увагу очільник «Укрпошти» приділив питанню створення банку фінансової інклюзії. Він заявив, що саме цей проєкт є одним із пунктів розбіжностей між компанією та регулятором.

Смілянський також не погодився із критикою моделі управління підприємством та відкинув твердження про необхідність переходу до іншої виконавчої структури.

«Зауваження щодо того, що генерального директора треба замінити на Правління, – це пошук способу, як прибрати Смілянського, але воно не має нічого спільного з реальністю», – написав він.

Крім того, керівник «Укрпошти» відкинув твердження про стагнацію компанії. За його словами, попри скорочення попиту на окремі традиційні послуги, підприємство продовжує модернізацію та розвиває нові напрями роботи.

«Так, є послуги, які скорочуються: готівкові платежі, пенсії, газети, листи. Але є й ті, які зростають», – зазначив Смілянський. За його словами, «Укрпошта» вже автоматизувала логістичні процеси та забезпечила можливість безготівкових розрахунків у всіх населених пунктах України.

«Укрпошта» за 14 млн євро автоматизувала 100% своєї логістики та забезпечила 100% населених пунктів України можливістю розраховуватися банківською карткою. «Укрпошта», а не банки. І зробила це за 30% від річного ІТ-бюджету одного з не найбільших державних банків. Так хто тут автоматизується? Ну і щодо того, що я наслідок кризи – я вже казав. Андрію Григоровичу, я не наслідок. Я Ваш вирок) Можете ще раз записати мене в блокнот тих, кого Ви не дуже любите. Мій сон (хоч він і три-чотири години на добу) від цього гіршим не стане. «Укрпошта» – 5, НБУ – 0», – написав керівник «Укрпошти».

Свою відповідь голові НБУ він супроводив відео з фрагментами інтерв'ю Пишного та власними коментарями щодо озвучених ним тез.

Наприкінці березня Національний банк України поставив під сумнів професійну компетентність керівника «Укрпошти» Ігоря Смілянського після заяв компанії про наміри оскаржити накладений на неї штраф.