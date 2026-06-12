Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Загроза застосування «Орєшніка». Повітряні сили звернулися до українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Загроза застосування «Орєшніка». Повітряні сили звернулися до українців
РФ може вдарити по Україні «Орєшніком»
фото: АР

«Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!»

Існує висока ймовірність, що упродовж доби РФ вдарить по Україні балістичною ракетою середньої дальності. Про це заявили Повітряні сили ЗСУ, передає «Главком».

Ймовірно, йдеться про «Орєшнік».

«Орєшнік» – російська балістична ракета середньої дальності класу земля-земля з роздільною бойовою частиною і твердопаливним ракетним двигуном. Зазвичай Росія запускає такі ракети з полігону Капустин Яр.

«Протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону Капустин Яр. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!», – йдеться у повідомленні.

Керівник Центру протидії дезінформації додав: «До тривог ставтеся уважно. Ворог знову крутиться на полігоні Капустин Яр».

Як відомо, Росія у ніч на 24 травня застосувала балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» під час чергової атаки на Україну. Цього разу дорога гіперзвукова зброя Кремля влучила у звичайні гаражі в Білій Церкві. Експерти, які детально вивчили всі аспекти польоту ракети, дійшли висновку: вона далеко не така страшна, як її намагаються подати в Кремлі, і має суттєвий недолік. 

Зауважимо, що єдиною, хто перебував на території автокооперативу в момент надпотужного удару російської ракети, виявилася чергова охоронниця – Тетяна Іванівна.

До слова, російська балістична ракета «Орешнік», яку Кремль позиціонує як новітню зброю з «революційними наслідками», в реальності була виготовлена майже десятиліття тому. Детальний аналіз фрагментів та електронної начинки ракети, вилученої після січневого удару по Україні, довів, що зброя містить лише російські та білоруські компоненти і є продуктом глибокої модернізації радянських та пострадянських технологій.

Читайте також:

Теги: війна російська ракета Повітряні сили ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог продовжує вкладати значні ресурси у формування покоління, вихованого на культі війни
Москва витрачає сотні мільйонів доларів, щоб мілітаризувати нове покоління
14 травня, 20:41
У Росії палає нафтопереробний завод
Сизранський НПЗ під ударом: чому цей завод є критично важливим для Росії (відео)
21 травня, 07:55
Знищення ворожого дрону
Україна тестує дешеві ракети для збиття «шахедів» і готує їх масове виробництво
21 травня, 11:43
Ормузька протока є життєво важливим судноплавним маршрутом для світової торгівлі нафтою
Іран прагне узаконити платний проїзд через Ормузьку протоку
21 травня, 23:20
Наслідки ворожої атаки на Дніпро
Удар по Дніпру: кількість поранених зросла (оновлено)
21 травня, 20:16
За словами рідних, Руслан Дутко вирізнявся оптимізмом, комунікабельністю та чудовим почуттям гумору
Бився з окупантами з перших днів повномасштабної війни. Згадаймо Руслана Дутка
26 травня, 09:00
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 966 танків
Втрати ворога станом на 1 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
1 червня, 07:22
Станом на зараз інформації щодо постраждалих не надходило
Дрони атакували Полтавський район, пошкоджено підприємство
6 червня, 22:02
Унаслідок атаки спалахнули пожежі
РФ завдала 26 ударів дронами по Харкову: постраждали люди, спалахнули пожежі
10 червня, 07:43

Суспільство

Загроза застосування «Орєшніка». Повітряні сили звернулися до українців
Загроза застосування «Орєшніка». Повітряні сили звернулися до українців
Глава Нацбанку розкритикував керівництво «Укрпошти». Смілянський відповів лайкою
Глава Нацбанку розкритикував керівництво «Укрпошти». Смілянський відповів лайкою
Донька Фаріон розповіла, чи користується держохороною
Донька Фаріон розповіла, чи користується держохороною
Десять місяців вважався зниклим безвісти на Курщині. Згадаймо Павла Дуткевича
Десять місяців вважався зниклим безвісти на Курщині. Згадаймо Павла Дуткевича
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 12 червня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 12 червня 2026: традиції та молитва

Новини

В Україні дощі, місцями грози: погода на 12 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
ШІ проти ворожого тилу: як Україна підвищує ефективність ударів middle strike
Вчора, 17:58
Легендарний сом з варшавського озера, якого виловив українець, вижив: де мешкає зараз (фото, відео)
Вчора, 15:50
Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
10 червня, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
10 червня, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
9 червня, 21:36

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua