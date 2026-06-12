Загроза застосування «Орєшніка». Повітряні сили звернулися до українців

«Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!»

Існує висока ймовірність, що упродовж доби РФ вдарить по Україні балістичною ракетою середньої дальності. Про це заявили Повітряні сили ЗСУ, передає «Главком».

Ймовірно, йдеться про «Орєшнік».

«Орєшнік» – російська балістична ракета середньої дальності класу земля-земля з роздільною бойовою частиною і твердопаливним ракетним двигуном. Зазвичай Росія запускає такі ракети з полігону Капустин Яр.

«Протягом доби існує висока імовірність застосування противником балістичної ракети середньої дальності із полігону Капустин Яр. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!», – йдеться у повідомленні.

Керівник Центру протидії дезінформації додав: «До тривог ставтеся уважно. Ворог знову крутиться на полігоні Капустин Яр».

Як відомо, Росія у ніч на 24 травня застосувала балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» під час чергової атаки на Україну. Цього разу дорога гіперзвукова зброя Кремля влучила у звичайні гаражі в Білій Церкві. Експерти, які детально вивчили всі аспекти польоту ракети, дійшли висновку: вона далеко не така страшна, як її намагаються подати в Кремлі, і має суттєвий недолік.

Зауважимо, що єдиною, хто перебував на території автокооперативу в момент надпотужного удару російської ракети, виявилася чергова охоронниця – Тетяна Іванівна.

До слова, російська балістична ракета «Орешнік», яку Кремль позиціонує як новітню зброю з «революційними наслідками», в реальності була виготовлена майже десятиліття тому. Детальний аналіз фрагментів та електронної начинки ракети, вилученої після січневого удару по Україні, довів, що зброя містить лише російські та білоруські компоненти і є продуктом глибокої модернізації радянських та пострадянських технологій.