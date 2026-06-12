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Десять місяців вважався зниклим безвісти на Курщині. Згадаймо Павла Дуткевича

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Десять місяців вважався зниклим безвісти на Курщині. Згадаймо Павла Дуткевича
Під час повномасштабної війни служив у 80-й окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді на посаді навідника
колаж: glavcom.ua

Посмертно Павла Дуткевича нагородили орденом «За мужність» III ступеня

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Павла Дуткевича.

Солдат Павло Дуткевич, псевдо Горох, поліг 6 січня 2025 року в селі Руське Порічне Курської області РФ внаслідок влучання ворожого FPV-дрона. Воїну назавжди 29. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Павло народився 13 липня 1995 року в селі Сергіївка Волинської області. Жив у селі Горінчово на Закарпатті. Після закінчення школи працював, останні роки ‒ на Київській ТЕЦ. 

Під час повномасштабної війни служив у 80-й окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді на посаді навідника. Псевдо Горох пов’язане з місцем його народження ‒ Горохівським районом на Волині.

Десять місяців Павла Дуткевича вважали зниклим безвісти
Десять місяців Павла Дуткевича вважали зниклим безвісти
фото: платформа пам'яті «Меморіал»

Десять місяців воїна вважали зниклим безвісти. 

«Я шукала брата і доклала всіх зусиль, щоб його знайти. Знайшла, але, на жаль, неживим. Це дуже тяжка втрата ‒ у нашій сім’ї також загинув тато. Спочивай, братику. Тепер я буду твоїм голосом і голосом нашого батька», ‒ сказала рідна сестра Мар’яна. 

Посмертно Павла Дуткевича нагородили орденом «За мужність» III ступеня
Посмертно Павла Дуткевича нагородили орденом «За мужність» III ступеня
фото: платформа пам'яті «Меморіал»

Поховали захисника в селі Горінчово.

Посмертно Павла Дуткевича нагородили орденом «За мужність» III ступеня.

У нього залишилися мама та дві сестри. Батько захисника Петро Дуткевич помер 6 вересня 2016 року внаслідок хвороби, пов’язаної зі службою. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

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