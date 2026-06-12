Смертельні ДТП. Нардеп склав рецепт, як вгамувати любителів швидкої їзди

Нардеп Володимир Крейденко («Слуга народу») минулого року зареєстрував законопроєкти про підвищення штрафів та запровадження бальної системи за порушення ПДД

«Коли штраф за перевищення швидкості складає 340 грн, ти просто купуєш абонемент на порушення», – каже Крейденко

Посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху та запровадити систему штрафних балів для водіїв пропонують у Верховній Раді. Один із авторів відповідних законопроєктів, народний депутат від «Слуги народу» Володимир Крейденко, вважає, що саме така модель допоможе зменшити кількість смертельних аварій на українських дорогах. Про це йдеться в статті «Главкома» «Рецидивісти за кермом. Після трагедії на Караваєвих влада готує жорсткі зміни: перші деталі».

Штрафні бали замість лише грошових стягнень

Ідея запровадження штрафних балів для водіїв не є новою. Ще минулого року у парламенті був зареєстрований законопроєкт №14133, авторами якого стали народні депутати Володимир Крейденко, Антон Швачко та Оксана Савчук.

Документ передбачає нарахування від одного до п’яти штрафних балів залежно від тяжкості порушення. Один бал пропонується нараховувати за їзду без ременя безпеки, порушення правил перевезення дітей або недотримання вимог щодо реєстрації транспортного засобу.

Найсуворіше покарання – п’ять балів – передбачене за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год, створення аварійної ситуації та порушення правил проїзду залізничних переїздів.

Втім, законопроєкт досі перебуває на розгляді парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності та не був винесений до сесійної зали.

Ініціатива щодо посилення відповідальності за швидкість

Ще одна законодавча ініціатива Крейденка стосується підвищення штрафів за перевищення швидкості. Документ пропонує карати водіїв уже за перевищення на 10 км/год, тоді як зараз відповідальність настає після перевищення дозволеної швидкості на 20 км/год. Однак цей законопроєкт також поки не просунувся далі профільного комітету.

Сам депутат переконаний, що чинна система штрафів фактично не стримує системних порушників. «Коли штраф за перевищення швидкості складає 340 грн, ти просто купуєш абонемент на порушення. Хоч 30 штрафів можеш за день сплатити – і далі їздити. Немає значення, чи ти зовсім не порушуєш правила дорожнього руху, чи порушуєш їх систематично, на тебе впливу жодного у вигляді загрози втратити посвідчення водія немає», – заявив Крейденко.

Європейський досвід і технічна реалізація

У багатьох країнах Європи діє комбінована система покарань, яка поєднує високі штрафи та ризик втрати водійських прав через накопичення штрафних балів.

«У Німеччині, Великій Британії, Голландії системними порушеннями борються в два способи: високі штрафи за перевищення швидкості і порушення правил дорожнього руху та страх водія отримати штрафні бали. Коли боїшся отримати 15 балів за 365 днів, втратити права і піти на перездачу теоретичної та практичної частини, це зупиняє людей від порушень. Такі саме норми мають працювати і у нас», – наголосив депутат.

Крейденко також зазначив, що озвучені раніше ініціативи Міністерства внутрішніх справ щодо запровадження бальної системи фактично дублюють положення його законопроєкту.

«Як тільки Клименко (Ігор Клименко – ред. «Главком» міністр внутрішніх справ) напрацює якийсь законопроект або підтримає мій, тільки тоді почнеться рух з унормування цієї ситуації. І бальну систему абсолютно не важко запустити: в «Дії» давно існує особистий кабінет водія, куди вам надходять штрафи за порушення швидкості. За політичної волі це все можна зробити протягом місяця і вже з серпня мати реальні результати збереження життів людей на дорогах і зменшення кількості ДТП», – вважає нардеп.

Кого можуть торкнутися зміни

За його словами, більшість українських водіїв нововведення фактично не відчують.

«Я бачив соціологію, за якою 60-70% нашого населення або взагалі не порушують ПДР, або допускають незначні порушення. Вони просто не назбирають такої кількості штрафних балів, аби у них забрали посвідчення водія. Тому ці нововведення не торкнуться тих, хто системно не порушує правила», – додав Крейденко.

Втім, подальша доля цих ініціатив залежатиме від парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, який має розглянути відповідні законопроєкти та надати висновок щодо їхнього подальшого просування.

Нагадаємо, що після смертельної ДТП на Караваєвих дачах у Києві, де загинули четверо людей, МВС заявило про підготовку змін до законодавства щодо систематичних порушників ПДР. Серед запропонованих новацій – запровадження бальної системи та можливість позбавлення водійських прав для водіїв-рецидивістів.