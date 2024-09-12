Ще одна громада на Житомирщині розпрощалася з Московською церквою

Парафіяни та настоятель перейшли до складу Житомирсько-Овруцької єпархії ПЦУ

Представники релігійної громади села Бараші на Житомирщині отримали документи про прийняття до складу Житомирсько-Овруцької єпархії Православної церкви України. Парафіяни разом із настоятелем церкви вийшли із підпорядкування московському патріархату. Про це повідомив єпископ Житомирсько-Овруцької єпархії ПЦУ Паїсій на своїй сторінці у фейсбуці.

Священник розповів, що 10 вересня він прийняв в Єпархіальному управлінні Житомирсько-Овруцької єпархії уповноважених парафіян Свято-Покровського храму села Бараші на чолі з настоятелем протоієреєм Миколою Цапом у супроводі Ємільчинського благочинного протоієрея Василя Іжика.

Рішення про вихід із підпорядкування московському патріархату, послідування Томосу про автокефалію та вхід до Помісної Православної церкви релігійна громада разом із настоятелем ухвалила одноголосно під час загальних зборів, які відбулися 4 вересня на території місцевого храму.

«Вітаючи таке рішення настоятеля та парафіян, видав відповідні укази та посвідчення про їхнє прийняття до складу Житомирсько-Овруцької єпархії Православної церкви України», – написав єпископ Паїсій.

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Рішення про вихід із підпорядкування московському патріархатe релігійна громада разом із настоятелем ухвалила одноголосно фото: Παΐσιος Επίσκοπος/Facebook

Нагадаємо, що на початку вересня Свято-Успенський собор у місті Золотоноша Черкаської області разом із громадою та прихожанами перейшов до Православної церкви України.

Крім того, наприкінці серпня мешканці села Шестовиця Киїнської громади Чернігівського району прийняли рішення про перехід Свято-Миколаївської парафії до Православної церкви України.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Під це визначення потрапляє Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.