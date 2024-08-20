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Заборона Московської церкви: список тих, хто не голосував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Заборона Московської церкви: список тих, хто не голосував
фото: з відкритих джерел

Жодного голосу не надійшло від колишньої ОПЗЖ «Відновлення України»

Сьогодні, 20 серпня, Верховна Рада підтримала заборону Російської православної церкви та афілійованих з нею організацій в Україні. Відповідний законопроєкт ухвалено у другому читанні. «За»  віддали свої голоси 265 народних обранців.

Як голосували нардепи (по фракціях):

  • «Слуга народу» – 173
  • «Європейська солідарність» – 25
  • «Батьківщина» – 17
  • «Платформа за життя та мир» –1
  • «За майбутнє» – 9
  • «Голос» – 18
  • «Довіра» – 11
  • «Відновлення України» – 0
  • Позафракційні – 11 голосів.
Заборона Московської церкви: список тих, хто не голосував фото 1

Хто проголосував проти та утримався щодо заборони російської церкви:

«Слуга народу»

  • Євгеній Брагар – проти,
  • Роман Коптелов – утримався,
  • Артем Культенко – проти,
  • Сергій Литвиненко – проти,
  • Георгій Мазурашу – утримався,
  • Павло Халімон – проти,
  • Степан Чернявський – утримався.

 «Опозиційна платформа –За життя»

Всі проти, крім Юрій Загородній.

  • Юрій Бойко,
  • Віталій Борт,
  • Сергій Дунаєв,
  • Юлій Іофф,
  • Володимир Кальцев,
  • Олександр Качний,
  • Олександр Колтунович,
  • Сергій Ларін,
  • Сергій Льовочкін,
  • Михайло  Макаренко,
  • Григорій Мамка,
  • Суто Мамоян,
  • Мизайло Папієв,
  • Олександр Пузанов,
  • Микола Скорік,
  • Григорій Суркіс,
  • Віктор Чорний.

«Відновлення України»:

  • Анатолій Бурміч – проти,
  • Анатолій Гунько – проти,
  • Олег Воронько – утримався,
  • Артем Дмитрук – проти,
  • Олександр Лукашов – проти,
  • Володимир Мороз – проти,
  • Євгеній Шевченко – проти,
  • Євген Яковенко – проти.

«Європейська солідарність», «Батьківщина», «Голос» – всі «за».

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що під час голосування стався технічний збій з картками. «Заяви про врахування голосу подала Безугла, Іонушас (Слуга народу), Піпа (Голос)», – написав він. 

Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Під це визначення потрапляє Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.

Нагадаємо, 23 липня народні депутати заблокували трибуну Верховної Ради через відмову розглядати законопроєкт про заборону УПЦ МП. На Погоджувальній раді у спікера було прийняте рішення розпочати розгляд цього питання на першому засіданні Верховної Ради після кількатижневої перерви.

10 серпня президент Володимир Зеленський у відеозверненні анонсував рішення, яке «зміцнить українську духовну незалежність» та «позбавить Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців».

Нагадаємо, що  фракція «Слуга народу» разом із представниками ОПЗЖ відмовилася розглядати питання заборони Московської церкви.

Згодом стало відомо, що погоджувальна рада депутатських фракцій прийняла рішення, що Верховна Рада не буде працювати на цьому тижні. Причиною цьому стало небажання деяких депутатів розглянути законопроєкт про заборону Московської церкви в Україні. 

Раніше на засіданні у травні народні депутати від «Європейської Солідарності» заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення тимчасової слідчої комісії щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП. 

Як відомо, УПЦ МП досі служить Росії – новий настоятель Лаври показав докази. Архімандрит Авраамій заявив, що Московська церква своїми діями показує байдужість до захисників.

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Теги: Верховна Рада Московська церква в Україні

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