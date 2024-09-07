Американські «янголи» Онуфрія. Маятник почав рухатися в інший бік

The Washington Post: Лобісти у Вашингтоні борються за майбутнє УПЦ

Коли Джей Ді Ванс став кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії, його виступ у квітні, в якому він засудив український уряд за нібито «атаку на традиційні християнські громади», став закликом для лобістів, яких найняв юрист, пов’язаний із союзником російського православного патріарха.

«Ми підтримуємо Ванса за його сильну позицію з цього питання та закликаємо вас наслідувати його приклад», – йшлося в електронному листі, надісланому 17 липня законодавцям на Капітолійському пагорбі одним із лобістів.

Цей електронний лист був лише одним із десятків у кампанії, яка за словами шістьох співробітників Конгресу зображувала Київ антихристиянським, і мала на меті підірвати військову підтримку України. Очікується, що ця кампанія активізується після ухвалення українським парламентом закону від 20 серпня, який забороняє релігійні організації, пов’язані з Росією. Законодавство створює правову основу, яка, на думку релігійних експертів, може фактично закрити українську гілку православної церкви, пов’язаної з Москвою.

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) має глибокі історичні зв’язки з Російською православною церквою, яку багато офіційних осіб у США та Україні вважають інструментом російської зовнішньої політики. Війна чітко висвітлила глибокі симпатії цієї церкви до Росії, і Україна порушила кримінальні справи проти десятків священнослужителів УПЦ за нібито допомогу Росії, зокрема збір розвідданих про українську армію та переміщення зброї, згідно з даними служби безпеки України.

Ключовим елементом комунікації між лобістами та законодавцями була пропозиція, щоб законодавці зробили подальшу допомогу Україні залежною від збереження УПЦ, згідно зі свідченнями трьох співробітників Республіканської партії в Конгресі, які говорили на умовах анонімності, оскільки не були уповноважені виступати публічно.

Ванс прямо озвучив цей зв’язок у своєму виступі: «Це буде… нашим соромом, що ми відмовляємося використати сотні мільярдів доларів, які ми надсилаємо Україні, як важіль для забезпечення справжньої релігійної свободи», – сказав він. На запитання про ці заяви, представник сенатора відповів, що Ванс «чітко дав зрозуміти, що його турбує переслідування християнських громад у будь-якій частині світу».

Уряд президента Володимира Зеленського заявив, що він просто хоче бачити незалежну православну церкву в Україні, яка не підкоряється уряду та ієрархії в Москві, що намагається знищити українську державу.

Однак (прийнятий Радою – ред.) закон піддався критиці з боку Папи Римського, який минулого місяця висловив занепокоєння щодо «свободи тих, хто молиться», а також з боку Кремля. Речник Дмитро Пєсков минулого тижня заявив, що закон є «відвертою атакою на релігійну свободу, атакою на православну церкву та, загалом, на християнство, на справжнє християнство».

Парафіяни УПЦ молилися в Києво-Печерській Лаврі в березні 2023 року фото: The Washington Post/Serhiy Morgunov

Очолює кампанію в Сполучених Штатах проти зусиль Києва створити, як вони стверджують, Українську православну церкву, вільну від впливу Москви, Роберт Амстердам, канадсько-американський адвокат, чия фірма має офіси у Вашингтоні та Лондоні.

Амстердам заявив в інтерв’ю, не надаючи доказів, що служба безпеки України «катує» українських православних священників за те, що вони розмовляють російською мовою. За його словами, такого не було «з часів нацистів».

Аргументи Амстердама щодо України були подібні до пропагандистської кампанії, викладеної кремлівськими політичними стратегами у внутрішніх документах Кремля за 2023 рік, частину яких отримала європейська служба розвідки та які були переглянуті The Washington Post. Кампанія закликала зобразити Україну як таку, що «перетворилася на антихристиянське суспільство», а представників адміністрації Зеленського – як «нацистів», що намагаються підкорити Українську православну церкву.

Амстердам, якого запросив зайнятися цим питанням Вадим Новинський, російсько-український олігарх, тісно пов’язаний із керівництвом Російської православної церкви, стверджує, що він зосереджений виключно на питанні релігійної свободи, а не на порядку денному Москви. «Ви не можете заборонити церкву. Це повністю суперечить верховенству права», – сказав він. «Я ніколи не брав участі у фінансових суперечках. Я ніколи не виступав проти України». В електронних листах до законодавців, засуджуючи Україну за те, що вони називали «переслідуванням українських християн», лобісти говорили про свою «непохитну підтримку» України «проти російської агресії». Амстердам заявив, що частина його роботи для Української православної церкви фінансується Новинським, але він відмовився вказати інших спонсорів.

Українські інституції та лідери українських євангельських і баптистських громад відповіли на це власною лобістською кампанією з метою впливу на законодавців США та базу Республіканської партії. Вони вказують на дії Росії щодо утисків протестантів та інших неправославних конфесій на окупованих територіях.

Павло Унгурян, український євангельський лідер, неодноразово зустрічався з спікером Палати представників Майком Джонсоном (R-La.) на початку цього року, тоді як євангельські та баптистські капелани свідчили про закриття Росією християнських неправославних церков на окупованих нею територіях в Україні. Вони також надали документи про вбивства та ув’язнення євангельських і баптистських священників, а також про арешти та катування католицьких священників.

Представник Джонсона на запит про коментарі не відповів. Під час публічного заходу в Hudson Institute 8 липня Джонсон сказав, що він зустрічався «неодноразово» з українськими релігійними лідерами та пасторами, і що Росія цілеспрямовано переслідувала їх.

Співробітники Конгресу, яких інтерв’ювали для The Post, висловили стурбованість тим, наскільки кампанія Амстердама вплинула на думки серед бази Республіканської партії, особливо після того, як Такер Карлсон показав інтерв’ю з Амстердамом на цю тему, спочатку в жовтні 2023 року, а потім знову у квітні цього року.

Москва чи Константинополь

Згідно з двома американськими посадовцями, залученими до цього процесу, адміністрація Трампа активно заохочувала православну спільноту в Україні розірвати зв’язки з Москвою. Стурбованість виникла після 2014 року відносно ролі, яку відігравали представники Української православної церкви Московського Патріархату в допомозі Росії під час незаконної анексії Криму та окупації Східу України проросійськими сепаратистами.

Як результат, частково завдяки зусиллям, очолюваним Державним департаментом під керівництвом Майка Помпео, Вселенський патріарх у Константинополі, старший в ієрархії Східної православної церкви, надав автокефалію, або автономію від Московського патріархату, православній церкві України (ПЦУ) у 2019 році. Це створило церкву, яка підпорядковувалася б Константинополю – історичній назві для Стамбула, яку використовують православні віруючі – замість Москви.

Президент Росії Володимир Путін різко виступив проти цього кроку, але водночас Українська православна церква, пов’язана з Росією, продовжувала існувати. За новообраної адміністрації Зеленського окремі парафії отримали право вибирати, до якої церкви вони хочуть приєднатися – до тієї, що під Москвою, або до ПЦУ під Константинополем.

Після повномасштабного вторгнення Росії стало зрозуміло, що цих заходів недостатньо, заявили чиновники в Києві.

«Люди зрозуміли, що [УПЦ] була п’ятою колоною Кремля», – сказала Орися Луцевич, заступниця директора програми Росії та Євразії в Chatham House, аналітичному центрі в Лондоні.

Митрополит Климент, речник УПЦ, заперечив це, заявивши, що п’ята колона складається з «тих, хто ділить українське суспільство на правильних і неправильних громадян».

Глава Російської православної церкви, патріарх Кирил, назвав російське вторгнення частиною «священної війни» і заявив, що російські солдати, загиблі на війні, одразу потраплять до раю. Щоб офіційно дистанціюватися від Московського Патріархату, голова УПЦ митрополит Онуфрій через три місяці після вторгнення оголосив, що церква розриває зв’язки з Москвою, а її священники більше не будуть згадувати Кирила у публічних молитвах.

Однак експертний звіт, замовлений українським урядом, показав, що ці заходи були косметичними, і критичні канонічні зв’язки залишилися. «Фактично всі рішення, прийняті Онуфрієм, є зворотними», – сказав Кирило Говорун, колишній керівник апарату Кирила. Говорун був позбавлений сану Московським патріархом у січні після того, як взяв участь у літургії з єпископом із церкви Константинополя. «Якщо Путін виграє війну, все може бути відновлено так, як було раніше».

Крім того, 26 священнослужителів УПЦ уже були засуджені за допомогу Росії, повідомили в Службі Безпеки України, а ще 50-ти було оголошено, що вони перебувають під слідством, повідомили чиновники. В одному з випадків священник з Бучі, невеликого містечка під Києвом, відомому звірствами, скоєними російськими військами під час кількох тижнів окупації, допомагав російським військовим ідентифікувати місцевих жителів, які могли чинити опір.

Амстердам заявив, що священники та єпископи УПЦ звинувачуються та заарештовуються лише за «слова, які звучать так, як щось, що міг би сказати Путін». Він навів приклад митрополита Феодосія, єпископа під домашнім арештом за серію лекцій у Київській Духовній Академії, на яких той виклав церковну позицію Української православної церкви.

Київська влада заявила, що єпископ «підбурював міжконфесійну ненависть» і також намагався створити вебсайт під емблемою Російської православної церкви.

В інтерв’ю та відео, розміщених на вебсайті savetheuoc.com, Амстердам стверджував, що «переслідування» Української православної церкви українською владою призвело до примусового закриття 1500 українських православних церков.

Митрополит Павло постає перед судом у квітні 2023 року. Його посадили під домашній арешт за підозрою у зв’язках з Росією, а в серпні 2023 року випустили під заставу фото: Mstyslav Chenov/AP

Однак релігійні експерти стверджують, що багато громад добровільно перейшли до православної церкви України, незалежної від Москви, на знак протесту після вторгнення. За словами Лорен Гомер, президента Law and Liberty International, правозахисної організації з Вашингтона, понад 2000 колишніх громад УПЦ приєдналися до ПЦУ за останні два роки.

«Божа благодать»

Зі свого офісу в елітному районі Лондона Белгравія, Амстердам представляє себе захисником релігійної свободи на тлі основного західного дискурсу, де «небезпечно вважатися кимось, крім агресивного русофоба».

Амстердам також стверджує, що він є ворогом режиму Путіна, забороненим у Росії через його відому роботу на початку 2000-х років на захист опонента Кремля Михайла Ходорковського.

Документи, переглянуті The Post, показують, що в середині 2023 року Амстердам обговорював щорічний контракт на суму 1 мільйон доларів на роботу для потужної лобістської групи, пов’язаної з Кремлем, – Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП), проти західних санкцій, запроваджених проти Росії. РСПП був санкціонований Міністерством фінансів США 11 серпня 2023 року.

«Amsterdam & Partners готова представляти російський бізнес у процедурі оскарження санкцій, ініціюючи широку публічну дискусію про санкційну політику Великої Британії», – йдеться в записці РСПП від 28 червня 2023 року, отриманій європейською розвідкою. «Юристи готові взяти на себе репутаційні ризики та суспільне несхвалення, неминуче пов’язане з активною критикою санкцій».

Амстердам заявив, що він не представляє РСПП і не підписав контракт, оскільки вони не змогли домовитися про умови.

Він сказав, що відмовився оскаржувати секторальні санкції, пов’язані з російськими технологіями та військовою сферою, оскільки він проти війни Росії, але додав, що готовий виступати проти санкцій, накладених на осіб, які, за його словами, були «неправомірно покарані виключно через багатство». РСПП відмовився від коментарів.

Незабаром після його обговорень з РСПП, 22 серпня 2023 року, Амстердам заявив, що його найняв Вадим Новинський, російсько-український олігарх, спочатку для того, щоб представляти його щодо санкцій, накладених українським урядом. Ця роль розширилася, включивши роботу Амстердама щодо православної церкви.

Новинський зробив свої статки на торгівлі нафтою в Санкт-Петербурзі в 1990-х роках разом із близьким соратником Путіна. Згодом він розширив свій бізнес в Україні, отримав громадянство цієї країни та став видатним прихильником Української православної церкви. Його часто бачили поруч із Кирилом, лідером Російської православної церкви, під час офіційних візитів патріарха до України та під час візитів Новинського до Росії – про це свідчать повідомлення та фотографії. Амстердам сказав, що Новинський не буде давати коментарі для цієї статті.

Щоб очолити кампанію на Капітолійському пагорбі, Амстердам найняв юридичну фірму Nelson Mullins та її старшого радника Рона Клінка, колишнього конгресмена від Пенсільванії, згідно з документами про розкриття лобіювання та електронними листами співробітникам Конгресу, які бачили журналісти The Post. Також до кампанії долучився Вільям Берк-Вайт, професор права з Пенсильванського університету та колишній радник Держдепартаменту за часів адміністрації Обами, відповідно до документів, поданих за Законом про реєстрацію іноземних агентів (FARA). За словами співробітників Конгресу, Амстердам також брав участь у деяких зустрічах із їхніми співробітниками.

Спочатку Амстердам заявив, що його фірма не реєструвала свою роботу згідно з FARA через виняток у законі для представництва релігійних організацій. Один юрист, який спеціалізується на праві FARA, сказав, що виняток поширюється лише на суто релігійну діяльність.

«Виняток зазвичай не застосовується, якщо ваша діяльність є виключно релігійною та не включає політичну діяльність. Визначення політичної діяльності включає будь-які спроби вплинути на уряд США щодо політики США або вплинути на будь-яку частину суспільства США щодо публічних чи політичних інтересів будь-якої іноземної держави», – сказав Джошуа Іан Розенштейн, партнер юридичної фірми Sandler Reiff, яка спеціалізується на FARA та інших питаннях реєстрації лобіювання. «Я думаю, що їм буде важко довести, що це суто релігійна діяльність і не політична, як визначено законом».

Згодом юридична фірма Амстердама повідомила The Post, що робота фірми також підпадає під інші винятки FARA – для представлення клієнтів у судових справах та діяльності, що не має переважно іноземного інтересу.

Розенштейн сказав, що правомірність цих претензій на винятки залежатиме значною мірою від деталей угоди, таких як «зміст і повідомлення лобістської діяльності» та ступінь, до якого діяльність керується іноземним урядом. «Усі ці питання є фактичними», – додав він.

Амстердам наполягає на тому, що робота його фірми суворо обмежується захистом релігійної свободи. «Ми ніколи не висловлювалися проти України з жодного іншого питання», – сказав він. «Представництво нашої фірми відповідає всім відповідним законам».

Речник Nelson Mullins сказав, що фірма не коментує своїх клієнтів.

Парафіяни УПЦ моляться та блокують українським чиновникам в'їзд і виганяють священиків з Києво-Печерської Лаври в березні 2023 року фото: The Washington Post/Serhiy Morgunov

Берк-Вайт зареєструвався за FARA як представник Української православної церкви, і в початковому документі від 5 листопада він заявив, що отримав 7000 доларів від юридичної фірми Амстердама за те, щоб встановити контакти з сенаторами, зокрема Марко Рубіо (R-Fla.), Джоном Оссоффом (D-Ga.) та Джин Шахін (D-N.H.), а також із Білим домом, співробітниками Комітету із закордонних справ Сенату та Офісом міжнародної релігійної свободи Держдепартаменту.

У своєму електронному листі він додав: «Заборонити церкву через законодавчі акти та, таким чином, позбавити людей можливості молитися в церкві їхнього вибору неможливо поєднати з міжнародними зобов’язаннями щодо прав людини та свободою релігії». У наступному поданні 31 травня Берк-Вайт заявив, що припиняє свою реєстрацію через релігійний виняток, правовий виняток і звільнення для діяльності, яка не спрямована чи прямо не просуває інтереси іноземного уряду.

У відповідь на деяку критику закону українська урядова комісія спочатку визначить, чи афілійована УПЦ (конкретна парафія – ред.) із Російською православною церквою, перш ніж зможе подати юридичну заяву, яка може фактично закрити церкву. Також УПЦ надано дев’ятимісячний перехідний період, протягом якого вона може повністю розірвати зв’язки з Москвою.

Однак деякі парафіяни УПЦ заявляють, що не можуть приєднатися до церкви під Константинополем, яку вони вважають «розкольницькою» та створеною як політичний проєкт, побоюючись, що вони відпадуть від «Божої благодаті».

«Ми не можемо приєднатися до злодіїв, які зрадили канонічне право», – сказав один із прихильників УПЦ, Микола Моісеєнко, в інтерв’ю.

Тим часом Україна активізувала свої зусилля щодо залучення американських християн. Фонд Kyiv Global Outreach, неприбуткова організація, пов’язана з Київською школою економіки, найняв вашингтонську PR-фірму DCI Group і уклав із нею контракт на 3,6 мільйона доларів для роботи у 2024 році. Гері Маркс, відомий євангельський діяч і стратег республіканців, найнятий DCI, відправив українських євангелістів представляти свою справу по всій території Сполучених Штатів, виступаючи на Республіканському національному з’їзді, Національній асоціації християнських законодавців і Південнобаптистському з’їзді.

«Маятник починає рухатися в інший бік», – сказав Маркс в інтерв’ю. «Ті голоси, які починали підтримувати російські наративи, усвідомлюють, що вони не на переможному боці».

Джерело: The Washington Post

Переклад тексту розслідування журналістів The Washington Post про американську кампанію із «захисту релігії» в Україні під орудою Роберта Амстердама та Вадима Новинського здійснило Софійське Братство. Це розслідування стало можливим в тому числі завдяки архімандриту Кирилу Говоруну.