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Епіфаній звернувся з пропозицією до предстоятеля Московської церкви Онуфрія

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Епіфаній звернувся з пропозицією до предстоятеля Московської церкви Онуфрія
Епіфаній (праворуч) закликав Онуфрія віддалятися від російської церкви та російського патріарха
фото з відкритих джерел

Епіфаній запропонував митрополиту Онуфрію невідкладно розпочати діалог заради утвердження православної християнської віри

Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав очільника Московської церкви митрополита Онуфрія до діалогу про єднання. Відповідне звернення Епіфанія опубліковано на сайті ПЦУ.

«Бажаю поновити заклик від імені Православної церкви України до вас, владико, до ієрархів, духовенства і вірних, які визнають вас своїм предстоятелем: заради блага і утвердження православної християнської віри в Україні, заради церкви Христової, заради захисту істини від намагань спотворити її – невідкладно розпочати діалог», – каже він.

Як зазначив Епіфаній, собор у Святій Софії 15 грудня 2018 року творив канонічну основу для того, щоб Православна церква України, як помісна, отримала Томос про автокефалію від Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія.

Онуфрій додав, що через позицію Патріархату Москви частина православних не почула ще заклику єдності, але й серед тих, хто не перебуває в родині ПЦУ – зростає число охочих досягти цього.

Зокрема, Епіфаній закликав Онуфрія віддалятися від російської церкви та російського патріарха.

«Весь світ бачить, що патріархат Москви виявився глибоко отруєний псевдорелігійним вченням «русского міра», отруйним і смертоносним плодом якого стала нинішня страшна війна Росії проти України. Війна диявольська і безбожна, яку патріарх Москви назвав священною та благословив російського правителя і військо на всі ті злочини, які вони зробили і продовжують робити на нашій землі.

Тому, пізнавши вже явним і беззаперечним чином, що і корінь, і плід «русского міра» є злими – для всякого, хто істинно бажає зберегти чистоту Православ’я і хто дбає про благо Церкви має бути зрозумілим, що від цього зла слід віддалятися і не мати з цією темрявою жодної спільності», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готує рішення, яке «зміцнить українську духовну незалежність».

Нагадаємо, що 23 липня фракція «Слуга народу» разом із представниками ОПЗЖ відмовилася розглядати питання заборони Московської церкви.

За словами нардепа Микити Потураєва, законопроєкт № 8371 про заборону УПЦ МП таки буде розглянуто на першому ж засіданні Верховної Ради майже через місяць. Проте ще будуть певні обговорення щодо змісту документа.

Раніше на засіданні у травні народні депутати від «Європейської Солідарності» заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення тимчасової слідчої комісії щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП. 

Також комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики заявив про кампанію з дискредитації законопроєкту про заборону релігійних організацій, які повʼязані з Росією.

До слова, Московська церква в Україні досі служить Росії – новий настоятель Лаври показав докази. Архімандрит Авраамій заявив, що Московська церква своїми діями показує байдужість до захисників.

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Теги: Митрополит Онуфрій Епіфаній православна церква Московська церква в Україні

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