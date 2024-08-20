Заборона Московської церкви. Оприлюднено результати поіменного голосування

Верховна Рада сьогодні ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8371 про заборону діяльності Московської церкви в Україні

Верховна Рада підтримала заборону Російської православної церкви та афілійованих з нею організацій в Україні. За відповідний законопроєкт у другому читанні проголосували 265 народних обранців.

Нардепи, які проголосували за заборону Московської церкви (по фракціях):

«Слуга народу» – 173

«Європейська солідарність» – 25

«Батьківщина» – 17

«Платформа за життя та мир» – 1

«За майбутнє» – 9

«Голос» – 18

«Довіра» – 11

«Відновлення України» – 0

Позафракційні – 11 голосів.

Згодом народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що під час голосування стався технічний збій з картками. Так, за його словами, заяви про врахування голосу подав він, Безугла, Іонушас та Піпа.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Під це визначення потрапляє Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.

Як повідомляє Служба безпеки, з початку повномасштабного вторгнення РФ відкрито кримінальні провадження щодо понад 100 священнослужителів Московської церкви, майже 50 із них уже повідомлено про підозру, а 26 отримали судові вироки.

Раніше 23 липня народні депутати заблокували трибуну Верховної Ради через відмову розглядати законопроєкт про заборону УПЦ МП. На Погоджувальній раді у спікера було прийняте рішення розпочати розгляд цього питання на першому засіданні Верховної Ради після кількатижневої перерви.

10 серпня президент Володимир Зеленський у відеозверненні анонсував рішення, яке «зміцнить українську духовну незалежність» та «позбавить Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців».

Нагадаємо, що фракція «Слуга народу» разом із представниками ОПЗЖ відмовилася розглядати питання заборони Московської церкви. Згодом стало відомо, що погоджувальна рада депутатських фракцій прийняла рішення, що Верховна Рада не буде працювати певний час. Причиною цьому стало небажання деяких депутатів розглянути законопроєкт про заборону Московської церкви в Україні.

До слова на засіданні у травні народні депутати від «Європейської Солідарності» заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення тимчасової слідчої комісії щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП.