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Що робити, якщо трудова книжка залишилась на окупованій території. Інструкція

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Що робити, якщо трудова книжка залишилась на окупованій території. Інструкція

Чиновники вивчили це популярне питання від внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відпрацювали алгоритм

На гарячу лінію Мінреінтеграції постійно  надходять запитання від ВПО щодо підтвердження свого трудового стажу. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Питання переважно стосуються того, як підтвердити стаж після 2000 року. «За відсутності трудової книжки або записів у ній трудовий стаж за період до 2000 року встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами», – кажуть у міністерстві.

Зокрема, йдеться щодо:

• довідок, виписок із наказів, особових рахунків і відомостей на видачу заробітної плати;

• посвідчень і характеристики;

• письмових трудових договорів та угод з відмітками про їх виконання;

• членських квитків профспілок (підтверджуються періоди роботи лише за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків).

Отримати ці документи можна шляхом звернення до підприємств, установ, організацій, в яких особа працювала. У разі припинення їх діяльності – до правонаступників або архіву, до якого було передано документацію.

«Крім того, за відсутності необхідних документів і неможливості їх одержання у зв’язку з воєнними діями стаж роботи, який дає право на пенсію, може бути встановлений на підставі показань не менше двох свідків», – пояснюють чиновники. Та додають, що все це можливо за дотримання певних вимог:

• підтверджується загальний стаж роботи;

• свідки мають знати заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації або в одній системі;

• такі особи повинні мати документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

«Звертаємо увагу, що для підтвердження пільгового стажу обов’язково слід звернутися за довідкою до роботодавця або до архівної установи. Якщо ж це неможливо зробити, то до суду», – пише Мінреінтеграції.

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