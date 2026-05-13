Синоптики попередили про заморозки в одній з областей України

На Львівщині 13-15 травня оголошено І рівень небезпечності

У Львівській області очікуються заморозки. Про це попередив Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає «Главком».

По території Львівської області 13-15 травня очікуються вночі на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-2°С.

Зокрема, по місту Львову 13-15 травня вночі на поверхні ґрунту заморозок 0-2°С. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в деяких областях України 13 травня. Удень у центральних (крім Вінницької) та південних областях грози, місцями шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме нестійка погода. Циклони та атмосферні фронти принесуть із собою рясні дощі, місцями з грозами, що охоплять більшість регіонів.

Температурний режим залишатиметься помірним, проте в середині тижня очікується тимчасове похолодання. Найтепліше буде на півдні та сході, тоді як західні області першими відчують прихід вологих повітряних мас.