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3 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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3 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua
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Свята 3 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

3 червня у світі відзначають Всесвітній день велосипеда. За новим церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 3 червня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день велосипеда

3 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Цей день був офіційно проголошений Генеральною Асамблеєю ООН 2018 року. Ініціатива спрямована на популяризацію екологічного, доступного та надійного виду транспорту, який сприяє збереженню довкілля та підтримці здорового способу життя. Свято закликає держави розвивати велоінфраструктуру та підвищувати безпеку дорожнього руху для велосипедистів.

День засобів захисту від комах

3 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Свято привертає увагу до важливості використання спеціальних засобів захисту від комах, щоб запобігти хворобам, які ті спричиняють. Наприклад, кліщі і комарі можуть переносити досить серйозні захворювання, а завдяки репелентам можна значно зменшити ризик зараження.

Релігійні свята та їхня історія

День святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним

3 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

3 червня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Лукиліяна, який жив у III столітті. До похилого віку він був язичницьким жерцем у Нікомидії, проте згодом усвідомив оману ідолопоклонства, прийняв хрещення та почав ревно проповідувати християнську віру. Завдяки його слову багато язичників навернулися до Бога.

За доносом юдеїв Лукиліяна затримали й кинули до в'язниці, де він познайомився з чотирма християнськими отроками – Клавдієм, Іпатієм, Павлом та Діонісієм. Святий підтримував їхню стійкість у вірі. Після жорстоких катувань отроків стяли мечем, а святого Лукиліяна розіп'яли на хресті. Свідком їхнього подвигу була свята діва Павла, яка таємно допомагала в'язням, а згодом також прийняла мученицьку смерть за Христа.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня уважно стежили за вітром та природними явищами:

  • Південний вітер обіцяє швидкий ріст ярих культур, а північно-західний – дощове літо;
  • Якщо весь день іде дощ – осінь буде багатою на гриби;
  • Увечері на березі річки з'явився густий туман – погода найближчими днями буде сухою та теплою;
  • Коники сюрчать голосніше, ніж зазвичай – чекайте на хорошу, сонячну погоду.

Історичні події

  • 1527 рік – о 7 годині вечора розпочинається Велика пожежа Львова, що знищує всю готичну забудову міста;
  • 1571 рік – війська кримського хана Девлет-Ґерая захоплюють і до тла спалюють Москву;
  • 1638 рік – починається Жовнинська битва – вирішальна битва повстанців на чолі з Дмитром Гунею проти шляхетського війська Речі Посполитої під час повстання Острянина;
  • 1768 рік – гайдамацькі загони Максима Залізняка та Івана Ґонти беруть Умань;
  • 1892 рік – засновують англійський футбольний клуб «Ліверпуль»;
  • 1998 рік – залізнична катастрофа поблизу Ешеде у Німеччині;
  • 2006 рік – Чорногорія проголошує незалежність;
  • 2017 рік – починає діяти інтернетна соціальна мережа «Ukrainians»;
  • 2017 рік – у Лондоні здійснюють серію терористичних атак.

Іменини

День ангела святкують: Афанасій, Денис, Дмитро, Лук'ян, Павло, Юліан, Павла.

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Теги: календар традиції релігія свято свята

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