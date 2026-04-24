Негода в Україні: повалено дерева, розтрощено «швидку» (фото)

На Вінниччині надзвичайники розчищали автошляхи від дерев

Сьогодні, 24 квітня, рятувальники ліквідують наслідки негоди у низці областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

На Житомирщині через сильний вітер дерево впало на автомобіль швидкої допомоги, який прибув на виклик. Постраждалих немає.

На Вінниччині надзвичайники розчищали автошляхи від дерев, розблокували рух та забезпечили безпечний проїзд транспорту.

На Київщині падіння дерев спричинило пожежу та ускладнило рух транспорту. Наслідки подій ліквідовано.

«Будьте уважними під час негоди: уникайте місць, де є ризик падіння дерев або конструкцій, і не залишайте там свої автомобілі! У разі небезпеки телефонуйте «101», – наголошує ДСНС.

Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні. Уночі 24 квітня в Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях в повітрі очікуються заморозки 0-3°C. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Водночас на решті території на поверхні ґрунту заморозки 0-5°C. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.