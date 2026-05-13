Грози та шквали в Україні: де оголошено I рівень небезпечності

Сьогодні у деяких областях оголошено I рівень небезпечності, жовтий

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту»

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в деяких областях України 13 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Удень у центральних (крім Вінницької) та південних областях грози, місцями шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – підкреслили синоптики.

Нагадаємо, 13 травня в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. В Україні, крім більшості західних, а вночі і східних областей, помірні дощі, вдень у більшості центральних та південних областей грози, місцями значні дощі, подекуди шквали 15-20 м/с.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме нестійка погода. Циклони та атмосферні фронти принесуть із собою рясні дощі, місцями з грозами, що охоплять більшість регіонів.

Температурний режим залишатиметься помірним, проте в середині тижня очікується тимчасове похолодання. Найтепліше буде на півдні та сході, тоді як західні області першими відчують прихід вологих повітряних мас.