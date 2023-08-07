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Син Денисенка, який пропонує не пускати чоловіків за кордон після перемоги, розважається в Європі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Син Денисенка, який пропонує не пускати чоловіків за кордон після перемоги, розважається в Європі
Невдовзі Андрію виповниться 19 років
фото: скрін із соцмереж

18-річний юнак живе та навчається у Європі

Син колишнього народного депутата, колишнього радника голови МВС та виконавчого директора Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка, який запропонував, щоб кордон після завершення війни був закритим для чоловіків ще протягом трьох років, живе за кордоном. Окрім того, багато подорожує.

Як давно Андрій за кордоном – невідомо. Школу хлопець закінчив у 2021 році в Україні. Останніми роками юнак активно постив відео в YouTube. Андрій показував, як подорожує світом. Найбільше відео було про міста Німеччини.

Син Денисенка, який пропонує не пускати чоловіків за кордон після перемоги, розважається в Європі фото 1
Син Денисенка, який пропонує не пускати чоловіків за кордон після перемоги, розважається в Європі фото 2

Що цікаво, після того, як з'явилася інформація про перебування Андрія за кордоном, одразу ж зникли відео з соцмережі. 

Син Денисенка, який пропонує не пускати чоловіків за кордон після перемоги, розважається в Європі фото 3

Також син Денисенка видалив чи приховав усі дописи на своїй сторінці у Facebook.

Син Денисенка, який пропонує не пускати чоловіків за кордон після перемоги, розважається в Європі фото 4

Андрій Денисенко народився 22 вересня 2004 року, тобто невдовзі йому виповниться 19 років. У своїх соцмережах хлопець вказав, що навчається у Віденському університеті.

Нагадаємо, колишній народний депутат Вадим Денисенко 6 серпня виклав у мережу скандальний пост про виїзд чоловіків за кордон після перемоги нашої країни у війні. Зокрема, він заявив, що нашим чоловікам треба заборонити виїжджати ще мінімум на три роки.

Свою позицію він пояснив тим, що наша держава буцімто не збережеться як нація, якщо після закінчення війни відкрити кордони. На його думку, у разі відкриття кордонів, Україна нібито втратить ще мільйон осіб.

Більшість українців обурені словами Денисенка. Вони зазначають, що таке рішення було б неконституційним, порушує базові права людини і є аналогом кріпосного права.

Крім того, відреагували на пост чоловіка і в Міністерстві внутрішніх справ нашої держави. Там наголосили, що це особиста думка Денисенка і вона не відображає позицію МВС щодо цього питання.

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Теги: YouTube Вадим Денисенко відео

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