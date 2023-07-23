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Француз заплив до України на каяку і здивував прикордонників

Надія Карбунар
glavcom.ua
Француз заплив до України на каяку і здивував прикордонників
Прикордонники склали на іноземця документи про адмінпровадження
фото: Державна прикордонна служба України

Мандрівник утратив орієнтир та опинився у акваторії порту «Рені»

Француз-мандрівник збився з маршруту та незаконно перетнув український кордон. Громадянин Франції, втративши орієнтир, заплив на каяку в акваторію порту «Рені» під час своєї 51-денної подорожі. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Француз заплив до України на каяку і здивував прикордонників фото 1

Прикордонники склали на іноземця документи про адмінпровадження. Пізніше, в порядку реадмісії, його переправлять румунській стороні.

«Візит до України став сюрпризом не лише для прикордонників, а й для самого туриста», – жартують охоронці кордону.

Раніше на Вінниччині прикордонники затримали 19-річного ухилянта, який намагався втекти до Молдови. 

До слова, працівник «Укрзалізниці» вигадав незвичний спосіб, як вивозити ухилянтів за кордон (фото).

Крім того, повідомлялося, що прикордонники затримали ухилянтів, що гребли веслами до Угорщини (фото).

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Теги: документи кордон Порту

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