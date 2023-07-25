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Розвідка прокоментувала розміщення ядерної зброї у Білорусі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка прокоментувала розміщення ядерної зброї у Білорусі
фото ілюстративне

Андрій Юсов: «У нас кордон з РФ настільки великий, і ядерні об'єкти, в тому числі і елементи ядерної зброї знаходяться на різних ділянках, тобто для України це нічого не змінює»

Розміщення Росією тактичної ядерної зброї у Білорусі у плані безпеки для України нічого не змінює. Вона може виступати додатковим інструментом для шантажу. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Для України це принципово нічого не змінює. Це повторення Карибської кризи, тільки вже ближче і менше за масштабами», – сказав він.

Юсов зазначив, що на території Білорусі все одно залишається російська ядерна зброя. Він назвав це додатковим інструментом для шантажу, тиску, а також можливих переговорів і підвищення ставок, адже ту зброю, яку розмістили, можуть і забрати. Якщо хтось захоче говорити з диктатором і піде на якісь перемовини.

При цьому представник розвідки підкреслив, що глобально в безпековому плані ані для Європи, ані для України це нічого не змінює. «Тому що у нас кордон з РФ настільки великий, і ядерні об'єкти, в тому числі і елементи ядерної зброї знаходяться на різних ділянках, тобто для України це нічого не змінює… В принципі мова йде саме про шантаж і підвищення ставок: «Почніть, будь ласка, зі мною говорити хоч хтось, а там можливо ми щось придумаємо і до чогось домовимося»», – додав Юсов.

Нагадаємо, у Розвідувальному управлінні Міністерства оборони США (DIA) повідомили, що не мають підстав сумніватися в заяві президента Росії Володимира Путіна про те, що країна-агресорка вже перемістила першу партію тактичної ядерної зброї до Білорусі.

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Теги: зброя ядерна зброя кордон шантаж Білорусь розвідка

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