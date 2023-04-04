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«Ваш суд нічого не означає». Як скандальний митрополит піарить себе під домашнім арештом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Ваш суд нічого не означає». Як скандальний митрополит піарить себе під домашнім арештом
фото: скрін з відео

У своїй проповіді скандальний митрополит запевнив, що не падає духом і порівняв свої муки із Христовими

Заарештований колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло випустив відео у на YouTube-каналі Лаври та звернувся із проповідями до так званої братії та вірян. 

«Я не знаю, за що мені все це. Аби я був би крадієм, п'яницею, то я б зрозумів. Ваш суд нічого не означає, а ось суд Божий – це саме туди хочеться потрапити світлим розумом і совістю. Тому, дорогі брати та сестри, тримайтеся святої канонічної церкви. Вірні єпископи нашої Святої церкви та наше священство повинні переосмислити спосіб свого життя, оскільки з кожним може бути, як зі мною. Я не падаю духом», – зазначив у відозверненні колишній очільник Лаври.  

Митрополит Павло також ствердив, що нічого у цьому житті не боїться, навіть Бога. «Чого Бога боятися? Він є любов, а ось боятися мені потрібно, щоб не прогнівити його, бо він зробив для мене все. Він дав мені частинку свого божества, і став подібний до його сина. Він заснував священство, і дав таку владу як мені, небагатьом», – сказав митрополит УПЦ МП. 

Митрополит Павло закликав його «улюблений духовний собор» та священників не залишати його «наче Ісуса Христоса на хресті», і не ставати зрадниками. 

Владика Павло порахував, що із 200 священників наближених до нього, близько 40 людей вийшло архієреї, а 20, а може і більше нібито пішли в нікуди.  «Якщо відрікаєтесь то йдіть у мир, пасіть у когось кіз, косіть каміння, але не давайте спокуси віруючим. Прийде час, і ми знову воскреснемо, разом із Ісусом Христом», – вважає митрополит Павло. 

Також заарештований колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло назвав кримінальну справу проти нього спробою усунути його від керівництва.

Нагадаємо, СБУ проводила обшуки у митрополита Павла та на території лаври. Павлу СБУ вручила підозру за 2 статтями, одна з них стосується розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Шевченківський районний суд Києва відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці.  На нього мають надягти електронний браслет. Прокуратура просила, окрім домашнього арешту на 60 діб та носіння електронного браслета, заборонити митрополиту Павлу вести соцмережі та публікувати відеозвернення до суспільства. Таке клопотання суд вирішив не задовольняти.

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Теги: собор відео YouTube чоловік арешт прокуратура

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