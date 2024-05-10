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Скільки українців вважають Україну демократичною державою: результати опитування

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки українців вважають Україну демократичною державою: результати опитування
Більшість українців у всіх регіонах переконані, що Україна зберігає свою демократичність
фото ілюстративне

Україна майже або повністю є демократичною країною на думку третини опитаних громадян

57% українців вважають, що Україна скоріше або повністю є демократичною державою. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Опитаним запропонували оцінити від 0 до 10, де 0 – «Україна є цілковитою диктатурою», 5 – «у рівній мірі демократія та диктатура», а 10 – «Україна є повністю демократичною». 34% громадян вважають, що Україна майже або повністю є демократичною. Ще 23% українців переконані, що наша держава скоріше демократична.

Скільки українців вважають Україну демократичною державою: результати опитування фото 1

Водночас 14% опитаних вважають, що Україна – скоріше або цілковито диктаторська держава. На переконання 27% громадян, Україна водночас є в рівній мірі диктаторською і демократичною країною.

«Хоча із Заходу на Схід стає трохи менше тих, хто вважає Україну демократією, але фактично у всіх регіонах більшість дотримується думки, що Україна зберігає свою демократичність (і не більше 17% вважають Україну диктаторською країною)», – зазначили соціологи.

Скільки українців вважають Україну демократичною державою: результати опитування фото 2

«Україна хоч і не є наразі утвердженою демократією, а її інституції не настільки чудово функціонують, але об’єктивно Україна точно йде шляхом до цього (можливо, з певними відкочуваннями, але довгострокові тенденції очевидні)», – соціолог та виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Нагадаємо, що майже 54% українців погоджуються із твердженням: «тих, хто ухиляється від мобілізації, можна зрозуміти – ніхто не хоче помирати». Про це стало відомо з опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології спільно з Асоціацією політичних психологів України. Тим часом лише 17,2% не погоджувалися із цим твердженням, і 29% утрималися від відповіді.

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Теги: соцопитування держава Україна демократія

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